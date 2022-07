Krótkotrwała powiedzmy z przekąsem stabilizacja cen nawozów odchodzi w niepamięć. Agrochem Puławy przedstawia nowy cennik. Zmiany wskazują na to, że ceny idą wyraźnie w górę.

Agrochem Puławy to autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, który systematycznie od jesieni ubiegłego roku podaje ceny nawozów, zarówno azotowych i wieloskładnikowych. Ostatnia aktualizacja cennika miała miejsce 30 czerwca br. Jednak nie było tam istotnych zmian, stawki zostały praktycznie utrzymane w stosunku do poprzedniej zmiany. Teraz jest inaczej.

Ceny nawozów w górę

Jak dowiadujemy się z komunikatu Agrochem Puławy zakończyła się czerwcowa akcja wykupowo-sprzedażowa. Stawki wracają do poziomu sprzed wspomnianej akcji, do poziomu sprzed 15 kwietnia br. Jednocześnie podano, że wprowadzono dodatkowe upusty. Jakie konkretnie? Tego oficjalnie nie wskazano. Dystrybutor na stronie zachęca do kontaktu z działem telesprzedaży.

Jakie dokładnie są zmiany cen nawozów?

Jak na 9 dni od ostatniej publikacji cennika zmiany są wyraźne, poniżej przykładowe produkty:

Pulan (saletra amonowa 34,4 proc.) - było 2980 CPT -2940 FCA zł/t jest 3655 CPT - 3615 FCA zł/t.

Pulsar (siarczan amonu) - 1940 CPT - 1900 FCA zł/t jest 2260 CPT - 2220 FCA zł/t.

Saletrzak 27 Standard Plus - 2610 CPT - 2570 FCA zł/t jest 3145 CPT - 3105 FCA zł/t.

CPT (Carriage Paid To) oznacza, że sprzedający opłaca fracht do uzgodnionego miejsca, zaś ryzyko utraty i wszelkie dodatkowe koszty ponosi kupujący. FCA (Free Carrier) - sprzedający wypełnia ciążące na nim obowiązki wynikające z dostawy.

Poniżej pełny cennik nawozów obowiązujący od 8.07.2022 r.