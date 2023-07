Jak przedstawili naukowcy, susza rolniczy obejmuje 15 województw, czyli oprócz Podkarpacia, jest w całej Polsce. I we wszystkich monitorowanych uprawach: zbóż jarych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, zbóż ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, roślin strączkowych, truskawek, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew owocowych, chmielu, ziemniaka i buraka cukrowego.

- Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się powodując, że niedobór wody występował w całym kraju. Największy deficyt wody notowano na terenie Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego, Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Damnickiej, Żuław od -220 do -249 mm. Bardzo duży niedobór wody notowano również na Pojezierzu Pomorskim, Wielkopolskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej i w zachodniej części Niziny Mazowieckiej od -200 do -229 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wody notowano na południe od tego obszaru od -120 do -199 mm. Na pozostałym obszarze kraju niedobór wody wynosił od 0 do -119 mm – wynika z komunikatu.