Kukurydza GLUMANDA

19,732 t/ha przy wilgotności 14%

Gospodarstwo Rolne Zdzisław Cwanek

Nowa Wieś Niemczańska, Województwo Dolnośląskie

28 października 2022r. w Gospodarstwie Rolnym Pana Zdzisława Cwanek na polu w dolnośląskiej Nowej Wsi Niemczańskiej został ustanowiony pod nadzorem Kancelarii Rekordów Nowy Rekord Polski w klasie: Największy Plon Ziarna kukurydzy z hektara. Zebrany plon wyniósł 19,792 t/ha przy wilgotności 14%. Gospodarstwo Pana Zdzisława współpracuje z firmą PROCAM w zakresie ochrony, nawożenia i doboru odmian. Na plantacji zastosowano preparaty mikrobiologiczne tj. BaktoTarcza P ograniczająca rozwój patogentów, AzotoPower wiążący azot z powietrza, OstriniaStop w celu ograniczenia żerowania omacnicy prosowianki, biostymulator Improver oraz nawożenie dolistne mikro i makroelementami: Cynkophos Pro+ i Proleaf Max 4.0, NHCa Delta.

Odmiana Glumanda o FAO 280 to kompaktowa odmiana ziarnowa, o bardzo dużym potencjale plonowania. Cechuje się dużą i dobrze zaziarnioną kolbą fix, z luźnymi koszulkami, co wpływa na jej dobre oddawanie wody w czasie dojrzewania. Glumanda posiada dobry wigor początkowy w porównaniu do innych odmian dentowych. Silny system korzeniowy, gruba łodyga odporna na wyleganie i duża odporność na głownię guzowatą, sprzyjają osiąganiu wysokich plonów ziarna. Glumanda to odmiana idealna do maksymalizacji zysku z każdego hektara uprawy kukurydzy.

Zapraszamy do śledzenia profili w mediach społecznościowych PROCAM, Agronomia.TV oraz strony internetowej https://ligamistrzowplonowania.pl/ i https://zawodagronom.pl/