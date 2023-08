Brak opadów doskwierał w polach w okresie intensywnej wegetacji, czyli od kwietnia do czerwca. Teraz w wielu regionach mamy nadmiar wody. Ostatnie deszcze pomagają jeszcze roślinom okopowym czy choćby kukurydzy. Niestety wstrzymują też żniwa i przyczyniają się do pogorszenia jakości zbóż.

Nie takie żniwa mieliśmy w planach - aura przypomina zdecydowanie bardziej warunki jesienne. Z drugiej jednak strony opady deszczu były już bardzo potrzebne dla wszystkich upraw jarych i roślin okopowych

Dla gleby i jej nawodnienia najlepsze są opady o umiarkowanej intensywności. Takie pojawiały się w wielu regionach w ciągu ostatnich dni. Niestety zdarzały się także zjawiska nawalne - te niestety niekoniecznie mają pozytywny wpływ na stosunki wilgotnościowe w glebie

Nieznaczące opady dla gleby hamują żniwa

Pomimo niesprzyjającej zbiorom zbóż pogody susza w wielu regionach nadal postępowała. Wszak niewielkie opady deszczu na poziomie 1 - 2 l/m2 nie były w stanie poprawić bilansu wodnego, ale oczywiście takie ilości wystarczają, by namieszać w planach żniwnych.

Z niemal wszystkich regionów kraju dochodzą do nas głosy, że zboża wciąż są mokre, a lokalnie zbiory nawet się nie rozpoczęły. Są też miejsca, gdzie na polach pozostaje rzepak. Tak jak wspominaliśmy - opad na poziomie litra czy dwóch na metr kwadratowy zasadniczo absolutnie nie poprawia sytuacji jeśli chodzi o wilgotność gleby czy zaopatrzenie wodne roślin. Taka sama ilość dla dojrzałych roślin - w tym przypadku zbóż - ma już jednak inne znaczenie. Dojrzałe ziarno potrzebuje stosunkowo dużo czasu, by oddać wodę nawet z niewielkiego opadu. Jeśli nie pojawi się odpowiednia temperatura oraz nasłonecznienie nie będzie w stanie zejść poniżej określonego progu wilgotności.

Poprawa sytuacja w uprawach jarych i na użytkach zielonych

Duże opady zdecydowanie pomogą burakom cukrowym. Przyjmuje się, że te przez cały okres wegetacji potrzebują od 550 do nawet 750 mm wody. Niestety w zdecydowanej większości kraju deficyt opadów jest na tyle duży, że przechodzące właśnie opady tylko na chwilę "podratują" sytuację. Summa summarum buraki cukrowe, ale i choćby kukurydza odczuwały już suszę w istocie w całym kraju - również na południu, gdzie wiosną przynajmniej lokalnie zaopatrzenie w wodę było optymalne. Podobnie sytuacja przedstawia się na plantacjach ziemniaka. Wracając do kukurydzy - deszcze przyszły w wielu miejscach w ostatniej chwili. Przypomnijmy, że w okresie kwitnienia zapotrzebowanie wodne tej rośliny jest największe. Niestety na plantacjach silnie dotkniętych suszą nawet duże sumarycznie opady nie są już w stanie odwrócić sytuacji i w znaczącym stopniu poprawić kondycji plantacji.

Opady deszczu poprawią z pewnością kondycję użytków zielonych. Strat z początkowego okresu po zbiorze poprzedniego pokosu łąki i pastwiska już nie nadrobią, ale bez ostatnich większych opadów szanse na odrost runi oraz kolejny efektywny i sensowny pokos byłyby bardzo niewielkie.

Spokojne deszcze poprawią sytuację, ale nie wszędzie

Zwróćmy uwagę, co de facto jest najważniejsze, że opady deszczu poprawiają poziom wilgoci w glebie tylko jeśli są wyższe niż poziom ewapotranspiracji (w dużym skrócie ewapotranspiracja to proces parowania z gruntu, jak też z komórek roślinnych). Tak więc krótkie i bardzo intensywne opady, zwłaszcza w okresie dużego poziomu niedoboru wody i wysokich temperatur, nie pomagają roślinom (chwilowo są w stanie zwilżyć część nadziemną). Opady w sobotę oraz niedziele były jednak często dość spokojne, ale za to ciągłe - właśnie takie deszcze są dla roślin i gleby najlepsze. Dodatkowo parowanie w umiarkowanych temperaturach jest niższe. Pamiętajmy jednak, że w przypadku ciągłych opadów gleba w pewnym momencie jest już nasycona wodą (nawet w okresie dużego niedoboru wilgoci). Efektywność deszczy w odniesieniu do poprawy uwilgotnienia gleby jest więc w przypadku wysokiej sumy opadów w ciągu kilku dni mniejsza. Badania na temat wpływu opadów na zmiany wilgotności gleby przeprowadzano m.in. w latach 2009 - 2010. Potwierdzają one m.in., że ulewne deszcze nie są najlepszym źródłem opadu i ze względu na spływ powierzchniowy w nieznacznym tylko stopniu poprawiają warunki wilgotnościowe gleby. Tak więc pamiętajmy, że w ogólnym rozrachunku wysoki poziom opadów poprawia sytuację, ale też regiony dotknięte nawałnicami i ulewami wcale nie będą miały znacząco lepszej kondycji wodnej gleby.

Co ciekawe na Dolnym Śląsku cieplej niż wczoraj było 1 stycznia. W Nowy Rok słupki rtęci wskazywały we Wrocławiu nieco ponad 18ºC, podczas gdy 6 sierpnia przekroczyły zaledwie 15 ºC. Warto także dodać, że w ten weekend w Tyńcu Małym w powiecie wrocławskim odnotowano rekordowy opad dobowy w skali kraju (125 mm).