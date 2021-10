NWwR 2021: Precyzja w agrotechnice wymogiem Zielonego Ładu

Podczas IX edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie pod lupę weźmiemy tematy związane z produkcją roślinną. Przyjrzymy się wymogom w nawożeniu i ochronie roślin wynikających z Zielonego Ładu, porozmawiamy o uprawie rzepaku oraz skutecznej ochronie kukurydzy i buraka cukrowego. Bądźcie z nami już 3 listopada w Warszawie.

Rolnicy chcą znać zasady funkcjonowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i na tej podstawie podejmować decyzje inwestycyjne, które będą służyły im, ich rodzinom i nam wszystkim.

Producenci mają dość odmiany przez różne przypadki sformułowania Zielony Ład, chcą poznać jego zasady i w optymalny sposób dostosować swoje gospodarstwa do zbliżających się wymogów. Czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że brak wiedzy może skutkować utratą płatności? A skoro Zielony Ład, to czeka nas duża zmiana w dawkowaniu pestycydów i nawozów. W miedzy czasie zmiany klimatyczne oraz niestabilne uwarunkowania rynkowe dają się we znaki. Wiele wskazuje na to, że ekonomikę gospodarstw trzeba będzie wymyślać i budować od nowa. Rolnicy muszą się do tego przygotować.

Podczas sesji poświęconej agrotechnice poruszymy poniższe tematy:

Precyzja w ochronie i nawożeniu wymogiem Zielonego Ładu

11:45-12:35

Innowacyjne rozwiązania dla rolników zajmujących się produkcją roślinną

Produkcja roślinna w nowych warunkach – jak poprawić jej opłacalność?

Wymogi Zielonego Ładu w powiązaniu ze zmiennością środowiskową uprawy

Odporność czy błędy w ochronie – jak skutecznie stosować pestycydy?

12:35-13:00

Rola mikroelementów w optymalizacji nawożenia rzepaku ozimego azotem

13:30-14:10

Postęp hodowlany a zmieniające się warunki uprawy rzepaku

14:10-14:20

Dostosowanie nawożenia rzepaku do warunków jego uprawy

14:20-14:40

Nowa genetyka odmian DEKALB i kompleksowa ochrona kukurydzy Bayer

15:00-15:15

Realizacja celów wyznaczonych przez Zielony Ład na przykładzie ochrony buraka cukrowego

15:15-15:25

Unijne restrykcje a efektywność ochrony kukurydzy

15:25-16:00

Udział w sesjach dot. agrotechniki potwierdzili już, między innymi:

dr hab. Paweł Bereś, Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Rzeszowie, bloger i vloger ogrodniczy, współzałożyciel DIONP – Działka i Ogród Naszą Pasją;

Katarzyna Gallewicz, Grower Manager Corn, Bayer Crop Science Polska;

Artur Kozera, manager produktu i marketingu, Rapool Polska;

dr hab. Łukasz Sobiech, Katedra Agronomii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

dr hab. Witold Szczepaniak, Zakład podstaw i systemów nawożenia Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

Adam Wachowski, Manager rozwoju rynku, Z. P. H. Agromix Niepołomice.

