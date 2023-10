Jak firmy ubezpieczeniowe podchodzą do likwidacji szkód rolnych w dobie zmieniającego się klimatu oraz coraz bardziej zauważalnej biologizacji rolnictwa? O tym między innymi będziemy rozmawiać podczas tegorocznej edycji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2023.

Rolnictwo pod wpływem zmian klimatu, realizacji założeń Zielonego Ładu i wprowadzanych nowych przepisów dynamicznie się zmienia. W rolnictwie nie ma utartych schematów czy rutyny. Każdy rok jest inny, a w każdym sezonie wegetacyjnym panują zupełnie inne warunki uprawy, które finalnie wpływają na to, co się dzieje na polach. Oddziałują one także na proces likwidacji szkód wykonywanych przez firmy ubezpieczeniowe.

Rzetelna ocena szkody jest podstawą zapewnienia płynności finansowej gospodarstwa rolnego. Musi być wykonana bardzo profesjonalnie. Dlatego firmy ubezpieczeniowe muszą dysponować sztabem wykwalifikowanych rzeczoznawców, którzy sprawnie i szybko potrafią ocenić powstałe na skutek wystąpienia danego ryzyka specyficzne uszkodzenia.

Szacowanie w nowych realiach rolnictwa

Cały proces likwidacji szkody musi także uwzględniać zmiany jakie zachodzą w rolnictwie. Ustalone przepisy przykładowo modyfikują to co rolnik wykonuje na polu, a zmiany w programach nawożenia czy ochrony i z faktu pojawienia się zupełnie nowej gamy produktów mogą wpływać na ogólny stan i kondycję roślin. Co równie ważne, ubywa także substancji czynnych i coraz częściej pojawiają się trudności w ochronie co może dodatkowo zacierać lub bardziej eksponować obraz szkód rolnych jakie powstają po wystąpieniu ryzyka objętego ubezpieczeniem. Oddzielenie tych czynników od siebie nie jest łatwe, ale jednocześnie nie jest to niemożliwe.

Współpraca pomiędzy likwidatorem a rolnikiem

Dlatego, aby cały proces likwidacji szkody został przeprowadzony w rzetelny sposób, bardzo ważna jest dobra współpraca pomiędzy rzeczoznawcą a rolnikiem zgłaszającym szkodę.

- Zachęcam rolników do czynnego udziału w procesie likwidacji szkody. Podczas szacowania plantator ma pełną kontrolę nad przebiegiem likwidacji jednocześnie, znając swoje pole może szybciej wskazać mocniej uszkodzone obszary. Co więcej, rolnik uświadamiając rzeczoznawcę przykładowo jakie zabiegi wykonywał na polu, przedstawiając mu uczciwie wszystkie ważne z punktu widzenia oceny szkody elementy, usprawnia proces szacowania, na czym przecież obu stronom bardzo zależy – uważa Dawid Chwirot, ekspert agro, VH POLSKA.

Jak to odbywa się w praktyce, na jakie elementy muszą zwracać uwagę firmy ubezpieczeniowe? Jak oddzielać szkody z tytułu powstania ryzyk objętych ubezpieczeniem, od szkód powstałych np. w wyniku działalności czynników biotycznych? O tym między innymi będziemy chcieli rozmawiać podczas debaty, która będzie miała miejsce w drugiej części agrotechnicznej pt.: Wyzwania przed producentami roślinnymi: środowisko, substancje, ekonomia. Debata rozpocznie się o godzinie 13.00. Serdecznie zapraszamy do jej wysłuchania!

