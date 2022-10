Podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie porozmawiamy o wpływie biotechnologii na rozwój branży rolniczej. Czy jest to remedium na obecne wyzwania, jakie są stawiane branży?

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat osiągnięcia naukowców z wielu dziedzin przyczyniły się do znaczącego wzrostu efektywności produkcji roślinnej. Dzięki hodowcom nowo wprowadzane odmiany cechują się coraz to lepszymi wskaźnikami plonowania i parametrami jakości. Wytężona praca informatyków doprowadziła do powstania, coraz bardziej powszechnego, rolnictwa precyzyjnego. Z kolei połączenie sił chemików i fitopatologów znacząco rozwinęło szeroko pojętą ochronę roślin.

Jednak nie ulega wątpliwości, że przed rolnikami w dalszym ciągu stoi ogrom wyzwań - stale rosnąca liczba ludności na świecie, Zielony Ład, wymagania konsumentów, wojna w Ukrainie oraz kryzys energetyczny. W związku z tym ostatnim nie dość, że ceny nawozów mineralnych wzrosły do niebotycznych sum, to jeszcze są bardzo ciężko dostępne. Co współczesna biotechnologia oferuje rolnikom w tym zakresie?

Bakterie źródłem azotu glebowego

Jedną z firm biotechnologicznych działających na polskim rynku, która oferuje rolnikom innowacyjne rozwiązania z zakresu biotechnologii jest firma Bio-Gen produkująca pod marką ,,BioLider". Flagowymi produktami przedsiębiorstwa są AzotoPower oraz FosfoPower. AzotoPower to wyselekcjonowane szczepy bakterii z rodzaju Azotobacter oraz Arthrobacter mających zdolność wiązania azotu z powietrza. Według niezależnych badań mikroorganizmy są w stanie zasymilować w ciągu sezonu od 15 do 50 kg azotu na 1 ha - w zależności od warunków pogodowych w ciągu sezonu. FosfoPower to, jak podaje producent, wyselekcjonowane szczepy bakterii wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy, które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych.

