Jednym z tematów poruszonych podczas tegorocznej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie będzie rolnictwo węglowe. Tak naprawdę jest ono częścią, znanego już wielu rolnikom, rolnictwa zrównoważonego – mówi ekspert w tej dziedzinie Adam Kopyść z firmy Bayer.

Już 27 października ruszają Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, tym razem odbędą się one w Jachrance pod Warszawą. Zaczynamy o godz. 9:00. O godz. 10:00 odbędzie się pierwsza debata inaugurująca konferencję. Natomiast sesja poświęcona rolnictwu węglowemu rozpocznie się o godz. 15:00. Pełna agenda konferencji jest TUTAJ.

Warto by na początku powiedzieć, że rolnictwo węglowe to najkrócej mówiąc taki system gospodarowania, który przyczynia się do wzrostu zawartości węgla w glebie. Praktyki pomagające w tym to odejście od uprawy orkowej, wysiew międzyplonów, optymalizacja użycia środków produkcji.

Obecnie na miejscu rolników czułbym się trochę zagubiony. Pojawia się bowiem wiele pojęć takich jak rolnictwo regeneratywne, biologizacja, rolnictwo węglowe czy precyzyjne. Wszystko bowiem łączy się w jedną całość, czyli zrównoważoną produkcję rolniczą, która dba o środowisko, finanse rolników i akceptację społeczną – mówi Adam Kopyść z firmy Bayer, dyrektor ds. cyfrowego i zrównoważonego rozwoju biznesu (Polska, Czechy, Słowacja, Estonia, Litwa i Łotwa).

Dużą część dobrych praktyk pozwalających na zwiększenie poziomu węgla w glebie wielu rolników już stosuje w swoich gospodarstwach. Obecnie Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi rolnictwa węglowego – pod koniec roku powinny być znane pierwsze szczegóły. Może więc się okazać, że dla wielu rolników uzyskanie płatności związanych z sekwestracją CO2 będzie stosunkowo łatwe. Natomiast dla pozostałych być może to właśnie pieniądze będą zachętą do zmiany systemu uprawy w gospodarstwie. Na pewno warto śledzić ten temat, bo może być on szansą na poprawienie finansów gospodarstwa, środowiska i społecznego postrzegania rolnictwa.

