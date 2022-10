To temat wywiadu podczas konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, którą przeprowadzimy z Dariuszem Sipem, prezesem Syngenta Polska. Czego możemy się spodziewać?

Konferencja Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” odbędzie się już 27 października 2022 r. w Jachrance pod Warszawą. Zachęcamy serdecznie do udziału i do rejestracji! Będą na niej poruszane najważniejsze i aktualne zagadnienia związane z rolnictwem, od rynków rolnych, po środki produkcji, ale też i problemy, które stawia przed nami zmieniający się klimat i uwarunkowania geopolityczne.

Będziemy na niej rozmawiać o biologicznych środkach ochrony roślin i hodowli roślin, które po wejściu w życie zasad Europejskiego Zielonego Ładu, mają stać się swoistą alternatywą i rozwiązaniem na proponowaną redukcję stosowania środków ochrony roślin. Czy tak się stanie? Czy wsparcie tych dwóch bardzo ważnych zagadnień jest wystarczające? W którym kierunku te dwie gałęzie będą się rozwijać?

Zapytamy o to Dariusza Sipa, prezesa zarządu Syngenta Polska, firmy która posiada i rozwija w swoim portfofio produktowym oczywiście nie tylko szeroki asortyment materiału siewnego odmian różnych gatunków, ale też i wprowadziła niedawno na polski rynek pierwszy biostymulator będący efektem fermentacji melasy z trzciny cukrowej i drożdży, wzbogacony potasem i wapniem.

- Nowoczesne rolnictwo, wykorzystujące innowacyjne odmiany i środki ochrony roślin oraz wsparte ochroną biologiczną i rozwiązaniami cyfrowymi, jest jednocześnie wydajne i pozwala chronić klimat, glebę i bioróżnorodność – podkreśla Dariusz Sip.

Wprowadzanie na rynek środków biologicznych ochrony roślin do tej pory było bardzo utrudnione, długotrwałe i kosztowne, ponieważ musiały one przejść pełną procedurę rejestracyjną, tak jak środki chemiczne. Teraz ma się to zmienić, ponieważ Komisja Europejska przyjęła nowe zasady szybszego zatwierdzania preparatów biologicznych, co może przyczynić się do zwiększania ich liczby dla rolników.

Rolnictwo europejskie ma być teraz bardziej „eko”. Nastawione na bioróżnorodność i ochronę gleby. Popularne staje się też zagadnienie rolnictwa węglowego.

- Zrównoważona ochrona upraw, łącząca nowoczesne środki ochrony roślin z ochroną biologiczną i rozwiązaniami cyfrowymi, takimi jak system zarządzania gospodarstwem Cropwise Operations czy serwis do mapowania gleby Interra Scan firmy Syngenta, zwiększa wydajność produkcji i jednocześnie pozwala chronić klimat, glebę i bioróżnorodność – zaznacza prezes Syngenta Polska.

Rozmowa odbędzie się o godzinie 13:15 w sesji agrotechnicznej Narodowych Wyzwań w Rolnictwie. Zapraszamy! Pełna agenda konferencji NWwR znajduje się TUTAJ!