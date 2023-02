W ostatnim roku koszty uprawy kukurydzy zdecydowanie wzrosły. Niektóre szacunki wspominały o 40 proc. różnicy. Jak kwestia ta wygląda w ocenie prof. dr hab. Tadeusza Michalskiego, prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu?

– Koszty te wzrosły praktycznie o 100 proc. w przeciągu ostatnich trzech lat. Choć można powiedzieć, że koszty uprawy innych roślin wzrosły tak samo – mówił prof. Michalski. – Dzisiaj połowa kosztów uprawy to nawożenie. O ile kiedyś w różnych szacunkach było to 30 proc., starliśmy się zejść nawet do 25 proc., to dziś jest to przynajmniej 40 proc. kosztów – dodał.