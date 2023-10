Pierwsza tego typu konferencja zorganizowana przez firmę ubezpieczeniową Generali Agro odbyła się w Warszawie. Tematem przewodnim były ubezpieczenia upraw rolnych. Branża ta musi się nieustannie zmierzać z wyzwaniami jakie nałożone zostały na rolnictwo.

W dniu 18 października br. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja Generali Agro Life Time Partner.

Zgromadziła ona sztab ekspertów na co dzień zajmujących się ubezpieczeniami rolnymi.

Jak wspólnie ustalono, zmiana klimatu to jedno z głównych wyzwań przed jakimi stoją firmy ubezpieczeniowe.

Konferencję otworzył Roger Hodgkiss, Prezes Zarządu Generali Polska. Opowiedział on o globalnym zasięgu firmy Generali oraz wizji firmy na najbliższe lata.

- Zrównoważony rozwój leży u podstaw strategii firmy Generali. Jesteśmy liderem ubezpieczeń w Polsce, Czechach, Włoszech czy Bułgarii. Ważną rolę pełnimy w Indiach czy Chinach – podkreślono globalizację firmy na konferencji.

Konferencje otworzył Roger Hodgkiss, Prezes Zarządu Generali Polska Fot. AK

O ubezpieczeniach i przepisach

Na konferencji dużo mówiono o tym jak funkcjonuje polski system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Tłumaczono między innymi jakie akty prawne są nadrzędne jeśli chodzi o ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich, oraz jakie są przewidywane interwencje z zakresu zarządzania ryzykiem w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jak podkreślano w ostatnich latach coraz więcej rolników korzysta z możliwości ubezpieczenia upraw w ramach ubezpieczeń dotowanych, choć wiele zależy od rodzaju ryzyka.

Obecnie ze środków budżetu państwa są udzielane 65% dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia. Jednak dotyczy to określonych gatunków uprawnych oraz wybranych ryzyk. Pula w ostatnich czasach jest rekordowa, stąd każdy rolnik, który chce skorzystać z tej formy wsparcia, może to zrobić. Aktualnie największym zainteresowaniem wśród rolników cieszy się ubezpieczenie od ryzyka szkód gradowych.

Popularyzacja ubezpieczeń upraw wynika również z obowiązku jaki został nałożony na rolnika, a mówiący o tym, że 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie powinno zostać ubezpieczone.

Historia ubezpieczeń ma jednak pewne zawirowania, a wydarzenia jakie miały miejsce w historii miały także wpływ na kolejne sezony. Przykładowo, ogromne szkody jakie zanotowano z tytułu złych skutków przezimowania, które miały miejsce w roku 2012, zmobilizowały rolników do ubezpieczenia swoich ozimin w kolejnych latach. I odwrotnie obecnie natomiast spada liczba rolników, którzy chcą ubezpieczać się od tego ryzyka, ze względu na ciepłe zimy i brak notowanych szkód z tego tytułu.

W ostatnim czasie na większe zainteresowanie rolników ubezpieczeniami miał również wpływ fakt, że aby uzyskać pomoc suszową w pełnej kwocie, konieczne było udokumentowanie ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Część rolników zwracała na to coraz większą uwagę i ubezpieczali swoje upraw co najmniej od gradu.

Ubezpieczenia w liczbach

Jak podano na konferencji w samym roku 2022 , ponad 218 tys. rolników podpisało polisy ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych. Dla porównania w roku 2019 było to ponad 214 tys. umów.

Nie zmienia się natomiast w ostatnich latach liczba w przypadku zawarcia umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. W roku 2019 było to 891, a w roku 2022 – 882.

Cyfryzacja wsparciem dla firm ubezpieczeniowych

Innowacyjne technologie cyfrowe także wcielane są do dziedziny ubezpieczeń rolnych. O tym, jak z tego zakresu narzędzia mogą wspierać rolnictwo, w tym pozyskiwanie danych dla szacowania szkód rolnych mówił profesor Vladimir Crnojevic, dyrektor serbskiego instytutu BioSense.

Instytut BioSense mieści się w miejscowości Nowy Sad w Serbii. Współpracuje on z wieloma uczelniami, organizacjami, a także z firmą Generali. Składa się z 150 pracowników, z których aż 60 ma co najmniej stopień doktora.

- Liczba ludności na świecie rośnie, wkrótce będzie to 10 mld. Większość tych ludzi mieszkać będzie w krajach o niskim dochodzie. Rolnictwo odgrywać tu będzie ogromną rolę. Rozwój innowacji stanowi ważny filar w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju -mówił prof. Crnojevic.

Naukowiec podał wiele przykładów w jaki sposób rozwój technologii może wspomagać pozyskiwanie danych z terenu. Kłaniają się tu: teletedekcja, satelity, czujniki gradu, mapowanie terenu, drony, przeróżne bioczujniki i wiele innych.

Instytut oferuję wszystkim interesariuszom pomoc w opracowaniu metod pozyskiwania w sposób precyzyjny i szybki danych niezbędnych do podejmowania dalszych kluczowych decyzji.

Jaka jest kondycja gospodarstw?'

Jak mówił podczas spotkania Grzegorz Kozieja z Banku BNP Paribas wartość produkcji około 65 % gospodarstw szacowana wg Spisu Rolnego jest na poniżej 8 tys. euro/rocznie (to nie przychód tylko wartość produkcji). Na tej podstawie można wyszacować ile w Polsce jest gospodarstw towarowych. Wszystkich gospodarstw jest około 1,3 mln. Przy czym szacuje się, że do około 300-470 tys. gospodarstw jest zorientowanych na rynek i można je nazwać gospodarstwami towarowymi czy inwestycyjnymi, uzyskującymi przychody na poziomie pracowników przedsiębiorstw.

- Sprawdziliśmy także, jakie są nastroje w rolnictwie. Najnowsze dane mamy z trzeciego kwartału tego roku. Wskaźnik świadczy o tym, że rolnicy nie są zadowoleni. Wzrost kosztów produkcji, wysoka inflacja, niższe ceny płodów rolnych to wpływa na nastroje w rolnictwie - mówił Kozieja.

Jak jednak tłumaczył dalej, pomimo bardzo dużych wzrostów kosztów produkcji, rolnicy nie są w złej sytuacji. Relacja między przychodami, cenami płodów rolnych, a kosztami nie jest zła względem innych krajów Europy. Jego zdaniem powrót do poziomów rentowności zbliżonych do średnich historyczny, wyraźnie niższych niż w poprzednich 2 latach, może powodować niezadowolenie z osiąganych wyników.

O kondycji gospodarstw w Polsce mówił z kolei Grzegorz Kozieja, BNP Paribas Fot. AK

Oferta ubezpieczeń rolnych musi być dopasowana do oczekiwań rolników

Jaki jest rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce? Według szacunków w Polsce jest ponad 10 mln uprawianych gruntów. Obecnie na rynku jest 8 podmiotów, które dostały pozwolenia na ubezpieczenie upraw. Umowy podpisuje coraz większa liczba podmiotów. W roku 2022 około 38 % gruntów zostało ubezpieczonych od co najmniej od jednego ryzyka, co stanowi około 4 mln ha.

Według Krzysztofa Mrówki, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Rolnych, to jednak Generali Agro jest jednym z liderów w uprawach. Ok. 40 % ubezpieczonych upraw jest chronione przez firmę, czyli około 1,5 mln hektarów.

To w sezonie w przypadku szkód musi obsłużyć sztab specjalistów. W ocenach szkód do dyspozycji firmy jest ponad 300 rzeczoznawców. Większość z nich ma silne powiązanie z rolnictwie. Ponad 83 % ma wyższe wykształcenie, w sztabie jest 15 specjalistów z tytułem co najmniej doktora, 10 z nich może reprezentować sprawy sporne w sądzie, 23 ma uprawnienia do pracy z dronami.

Jak mówił dalej dyrektor Mrówka priorytetem jest coroczna analiza oferty i dopasowanie jej do oczekiwań rolników. Kilka sezonów temu problematyczne stało się zdarzenia ryzyka złego przezimowania. Była to zima 2011/2012 oraz rok 2016. Natomiast przymrozki wiosenne wystąpiły w marcu 2020 na pobudzone do aktywności oziminy. Już w kolejnym sezonie oferta została zmodyfikowana, aby zachować ciągłość ochrony roślin.

Kolejne sezony przyniosły nowe rozwiązania. Przykładowo Generali Agro wprowadziło dodatkowe odszkodowania za poniesione straty jakościowe powstałe w wyniku gradobicia w uprawie buraka cukrowego. Wprowadziło także rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ryzyku ognia, które w przypadku spalenia plonu głównego daje możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Priorytetem jest także szybka i sprawna obsługa szkód.

Przykładowo w 2023 roku tylko przez jeden burzowy weekend na skutek nawałnic zostało zgłoszonych ponad 2 tys. szkód. To wymaga ogromnej współpracy i dobrej logistyki. - Stawiamy na skrócenie czasu obsługo szkody. Od momentu oględzin uprawy do wydania decyzji już 50% szkód jest obsługiwanych w 2 dni lub mniej – mówił dyrektor Mrówka.

Krzysztof Mówka (z prawej) Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych, przedstawił z kolei szczegóły funkcjonowania ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce oraz reakcje firmy na rodzimym rynku w kontekście przygotowywanej co roku oferty ubezpieczeniowej dla rolników Fot. AK

Co wpływa na rynek ubezpieczeń?

Jak rozwija się rolnictwo na świecie, jak wygląda rynek ubezpieczeń, co na poszczególnych kontynentach wpływa na ofertę ubezpieczeniową, jakie jest zainteresowanie rolników ubezpieczeniami, jakie rozwiązania wprowadzają firmy ubezpieczeniowe aby upowszechnić rozwój ubezpieczeń rolnych. O tym z kolei mówił Christopher Coe, Global Leader, AON. Podał on konkretne czynniki oraz przykłady wprowadzonych na świecie rozwiązań.

Co kraj, to nieco inne problemy w rolnictwie związane z anomaliami pogodowymi. Jak ostatnie wydarzenia pogodowe wpływały na rozwój rolnictwa i tym samym rozwój sektora ubezpieczeniowego, mówił z kolei Christopher Coe, Global LEader, AON Fot. AK

Zmiana klimatu będzie miała coraz większy wpływ na rolnictwo

Zmiana klimatu to fakt, z którym trudno już dyskutować. Na konferencji ciekawy wykład na ten temat wygłosili dr Anja Radler oraz Albert Donderer, Munich Re.

Dobitnym przykładem ocieplenia się klimatu jest wrzesień, który został już mianowany czwartym miesiącem z rzędu z rekordowymi temperaturami. W skali globu jest do +1,44 stopnia Celsjusza. W samej Europie jest +2,5 stopnia Celsjusza względem wielolecia.

-W swojej pracy, chcemy odpowiadać na pytanie jak zmiany klimatu wpływają na pojawienie się zjawisk esktremalnych oraz ich częstotliwość - mówił dr Anja Radler.

Zmiany klimatu są już faktem, twierdzili zgodnie: Dr Anja Radler oraz Albert Donderer, Munich Re, Fot. AK

Jak zaznaczała w swoim wystąpieniu przede wszystkim notuje się silne burze konwekcyjne. Są to burze z piorunami, z ulewami, z gradobiciem i powiewami silnych wiatrów. Trudno je jednak ująć w modelach, bo są bardzo krótkie i incydentalne.

Grad - gdzie spadł największy?

Największa częstotliwość gradobicia notowana jest w USA, nic więc dziwnego, zaobserwowano właśnie tam w 2010r. największy grad, w którym gradziny miały nawet ponad 20,3 cm średnicy. 2018 roku bardzo silne gradobicie zanotowano w Argentynie. Gradziny miały od 18,8cm-23,6cm. 2020 gradziny o średnicy 20,3 cm zanotowano w Libii.

Jeśli chodzi o Europę, również i tu notuje się coraz częściej to zjawisko, które również ma destrukcyjny wpływ na otoczenie. Przykładowo w Europie w roku 2023 spadł grad o średnicy 19 cm. W Polsce natomiast 24 czerwca 2021 spadł grad których kulki miały 13,5 cm. Zanotowano go w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego.