O uprawie ziemniaków w technologii PROCAM z Mazowsza - Doradca Michał Dąbrowski

26 kwietnia znajdujemy się na Mazowszu, na plantacji ziemniaka, która została założona 5 dni wcześniej. To już trzeci sezon z rzędu skrajnej suszy, zależało nam aby utrzymać jak najwyższy poziom wilgotności gleby już na początku sezonu. Dlatego przy wykonywaniu orki jesiennej i zaraz po rozmarznięciu gleby zastosowaliśmy zabieg płytkiej uprawy, dzięki któremu utrzymaliśmy bardzo dużą ilość wody w glebie. Ziemniaki zasadzone na tym polu, pomimo tego, że już 3-ci miesiąc nie pada deszcz, mają wilgoć do wschodu.

SADZENIE ZIEMNIAKÓW

Redliny mają 75 cm, ziemianki sadziliśmy dwuetapowo, trochę głębiej niż zazwyczaj (na filmie). Temperatura po 5 dniach wzrosła, ze względu na to, że 7 dni wcześniej były noce z przymrozkami, czekaliśmy z sadzeniem do 20 kwietnia. Aktualnie temperatura na głębokości sadzenia wynosi 7-8 stopni Celsjusza, ziemniaki zaczynają już puszczać pierwsze kiełki. Dzięki możliwości nawadniania zdecydowaliśmy się na sadzenie 2-etapowe (najpierw sadzimy, a w momencie, w którym ziemniaki podnoszą ziemię na redlinach, formujemy redliny). Ziemniaki zostały zaprawione testowo zaprawą Allstar, zobaczymy jakie efekty będziemy obserwować po zaprawie na polu.

HERBICYDY

Na plantacji będziemy stosować mieszaninę ROXY 800 SC + AURELIT 70 WG + chlomazon. Inne możliwe do zastosowania rozwiązania na polach, to przede wszystkim dla tych odmian, które nie są wrażliwe na metrybuzynę można zastosować herbicyd Arcade 800 EC. Rozwiązaniem dla odmian wrażliwych na metrybuzynę może być mieszanina 3 substancji (na polach, na których można znaleźć samosiewy rzepaku) będzie to herbicyd Proman 500 SC + Racer 250 EC + chlomazon.

Przy zastosowaniu herbicydów na plantacji ziemniaka najważniejsza jest wilgotność gleby, dlatego w naszym gospodarstwie stosujemy zabieg herbicydowy bezpośrednio po uformowaniu redlin. Bardzo ważne jest aby w tym roku do tego zabiegu zastosować większą dawkę wody, nawet 300-400 l na hektar i olej, który utrzyma herbicyd w wierzchniej warstwie redliny, dzięki czemu będzie on lepiej działał na wschodzące chwasty. Proponujemy Hurricaine soil, jest to olej na bazie żywicy sosny, który pomaga utrzymać zachwaszczenie na polach. Tam gdzie sadzimy jednoetapowo z blachą formującą czekamy na opady, ewentualnie robimy zabiegi wieczorem, tak aby złapać poranną rosę, by herbicyd dobrze połączył się z glebą.

Doradcy PROCAM zapraszają do kontaktu w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów na plantacjach roślin uprawnych: https://www.procam.pl/kontakt - jesteśmy na terenie całego kraju!