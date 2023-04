Według oceny Głównego Urzędu Statystycznego w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały dobrze, praktycznie bez strat. Sprzyjał temu na ogół korzystny przebieg warunków agrometeorologicznych. Spadki temperatury w pierwszej i drugiej dekadzie grudnia nie zagrażały oziminom. Co istotne, w sezonie 2022/23 odnotowano większe zasiewy zbóż ozimych.

GUS opublikował raport oceny przezimowania upraw ozimych

Szacowany jest wzrost powierzchni zasiewów zbóż ozimych o 0,6 %

Jak podają autorzy raportu „Wstępna ocena przezimowania upraw w 2023 r.” publikowanego przez GUS, ruszenie wegetacji roślin ozimych i trwałych użytków zielonych nastąpiło na początku marca. Opady deszczu notowane w pierwszym kwartale 2023 r. przyczyniły się do dobrego uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby. Jednak miejscami nadmierne opady uniemożliwiały wykonywanie prac polowych, a także opóźniały siewy zbóż jarych.

Dość chłodna wiosna z przymrozkami występującymi w marcu i pierwszej połowie kwietnia, spowalniała wschody zbóż jarych oraz wzrost ozimin i trwałych użytków zielonych.

Areał zasiewów ozimin pod zbiory w 2023 r.

Z oceny przeprowadzonej przez rzeczoznawców GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2023 r. zasiano ok. 4,5 mln ha, tj. nieco więcej niż w roku ubiegłym, z tego:

-pszenicy ozimej ponad 2,3 mln ha,

-żyta ponad 0,7 mln ha,

-pszenżyta ozimego ok. 1,2 mln ha,

-jęczmienia ozimego ok. 0,3 mln ha,

-mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,1 mln ha.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ok. 1,0 mln ha.

Ocena stanu roślin ozimych

Stan zasiewów mieszanek zbożowych GUS ocenił na poziomie nieco wyższym od oceny ubiegłorocznej. Natomiast zboża ozime, tj. pszenica, żyto, jęczmień i pszenżyto są oceniane podobnie do roku ubiegłego - praktycznie bez strat. Ich stan oceniany wczesną wiosną był dobry. Jeśli chodzi o plantacje rzepaku i rzepiku ozimego, średnio w kraju oceniono je na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego, tj. na poziomie roku ubiegłego. Jak przebiegały zasiewy?

-W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano ok. 79% powierzchni pszenicy ozimej, ok. 88% powierzchni żyta, ponad 82% powierzchni jęczmienia ozimego, ok. 88% powierzchni pszenżyta ozimego, ok. 86% powierzchni ozimych mieszanek zbożowych i blisko 86% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego – informuje GUS.

źródło: GUS

Lokalnie straty zimowe (uszkodzenia roślin) odnotowano w następujących województwach z powodu:

-wahań temperatury - w województwie zachodniopomorskim,

-wysuszających wiatrów - w województwie mazowieckim,

-pleśni śniegowej - w województwach: mazowieckim i warmińsko-mazurskim,

-występowania zastoisk wody w obniżeniach terenowych powodujących wymoknięcia roślin - w województwach: pomorskim i warmińsko-mazurskim,

-występowania pokrywy lodowej - w województwie mazowieckim,

-innych przyczyn (np. zwierzyna leśna) - w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 0,1% powierzchni zasiewów zbóż ozimych (ok. 1,1 tys. ha) oraz ok. 0,1% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego (ok. 1,1 tys. ha).