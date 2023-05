Chłodny kwiecień i maj spowolniły rozwój roślin. Widać to po przeciągających się wschodach upraw jarych, a także kondycji ozimin. Zboża ozime w reakcji na stres termiczny przyhamowały, a w niektórych przypadkach widoczne są na liściach żółte końcówki po działaniu przymrozku.

Jesteśmy na etapie przed tzw. zimnymi ogrodnikami, więc przymrozki są jeszcze możliwe. Warto rozważyć zastosowanie biostymulatorów i nawozów podanych dolistnie, których efekt działania jest szybko widoczny, przy zastosowaniu stosunkowo małej ilości składnika.

Jak pobudzić zboża ozime? Rozwiązaniem może być zastosowanie biostymulatorów. Ich działanie przybliżył nam Radosław Łaźny - doradca uprawowy firmy Agro-Sorb. Jak wyjaśniał Łaźny, zadaniem biostymulatorów na bazie aminokwasów jest przyspieszenie procesów metabolicznych, które zachodzą w roślinie. W momencie wystąpienia stresu, biostymulator łagodzi działanie tego czynnika.

-Nasze biostymulatory pochodzą z hydrolizy enzymatycznej, co pozwala nam uzyskać aminokwasy w pełni dostępne dla roślin. Ułatwiają one rozwój, poprzez przyspieszenie wszystkich procesów zachodzących w roślinie. W momencie wystąpienia spadku temperatury, gdy roślina odczuwa stres termiczny warto wykonać aplikację biostymulatorami. Niwelują one jego działanie i zabezpieczają przed wystąpieniem kolejnego chłodu – wyjaśniał doradca.