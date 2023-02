Wdrażany przez Komisję Europejską Zielony Ład przynosi zmiany w produkcji rolniczej. Jedną z norm najbardziej odczuwalnych będzie ograniczenie stosowania pestycydów. Sporą wagę przywiązuje się również do propagowania metod uprawy uproszczonej. Czy ochrona biologiczna jest metodą skuteczną? Jakie ryzyko niesie uprawa uproszczona? IOR odpowiada.

Nowe wymogi prawne w rolnictwie to również potrzeba uaktualnienia wiedzy. Z pomocą dla rolników przychodzi Instytut Ochrony Roślin PIB. Podczas 63. Sesji Naukowej „Wyzwania i szanse w produkcji i ochronie roślin”, poruszono między innymi aspekt profilaktyki i zwalczania szkodników w produkcji rolniczej.

Metody biologiczne w profilaktyce i zwalczaniu szkodników

Zmieniający się klimat, a szczególnie wzrost średniej temperatury powoduje zwiększenie rozprzestrzeniania się gatunków ciepłolubnych w naszym klimacie. W przypadku owadów będących szkodnikami polowymi, łagodne zimy powodują, że organizmy te nie wymarzają i często mają większą liczbę pokoleń. Rodzi się pytanie, czy przy zmniejszającej się ilość substancji czynnych w ochronie, metoda biologiczna upora się z problemem?

Szerzej aspekt szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem metod biologicznych, poruszył podczas sesji dr hab. Henryk Ratajkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak wskazywał, ze względu na ogólnie wysokie zużycie środków ochrony roślin, a także spadek biomasy owadów podejście do sposobów ochrony musi się zmienić.

-Zużycie środków na świecie ma stały trend wzrostowy. Mniejszy w Europie, jednak w obu Amerykach trend jest bardzo silny. Patrząc na przestrzeni kilkudziesięciu lat sukcesywny wzrost widać oczywiście w plonie roślin uprawnych, jednak poprzez narastanie zjawisk uodparniania się agrofagów, musimy podchodzić w sposób bardziej racjonalny do ochrony roślin. We współczesnym świecie, w którym gospodarowanie gruntami jest intensywne, mamy do czynienia z 75% spadkiem biomasy owadów, więc w jakiś sposób musimy zmienić to podejście – komentował dr hab. Ratajkiewicz.

slajd z sesji IOR-PIB

Środki biologiczne są dobrą alternatywą w zarządzaniu stosowania innych pestycydów. Jednak jak podawał dr hab. Henryk Ratajkiewicz, muszą być one konkurencyjne pod względem ceny i skuteczności. -Aby metoda biologiczna odniosła sukces, musimy mieć postęp w zakresie aktywności substancji czynnych, rozwoju produktów handlowych oraz strategii prawnych w ich wdrażaniu. To co dzieje się w glebie, jest zależnością pomiędzy ilością gatunków roślin, a licznością mikroorganizmów w glebie. Wcale nie musimy skupiać się na produkcji, tylko skupić się na ziemi. Wiele jeszcze nas czeka w produkcji biologicznej, jednak potencjał jest spory – mówił podczas prezentacji.

Systemy uprawy uproszczonej, a rosnąca populacja gryzoni

Technologia orkowa cały czas jest dominująca w Polsce. Propaguje się odejście od tego systemu, między innymi ze względu na erozję wietrzną, czy też zaskorupianie gleby. - Rozwiązaniem tych problemów mają być systemy bezorkowe, konserwujące, z pozostawieniem mulczu na powierzchni gleby. Od tego roku rolnicy są zachęcani do stosowania uproszczonych systemów uprawy poprzez ekoschematy, czyli dodatkowo dotowane rozwiązania – wyjaśniał w kolejnej prezentacji dr inż. Stanisław Świtek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

-System bezorkowy, w którym między innymi uprawiamy międzyplony, gdzie staramy się tej ziemi nie orać, to też uprawa agregatami lub stosowanie technologii strip-till. Działania te ograniczają erozyjne działanie wiatru, hamują spływy powierzchniowe, wnoszą wiele zalet. Jednak wszystko w przyrodzie ma swoje plusy i minusy- wyjaśniał dr inż. Stanisław Świtek.

Czy w przypadku zwiększenia ilości pól uprawianych w systemach bezorkowych populacja gryzoni, a konkretniej nornika – nasili się? Na to pytanie odpowiadał dr Świtek.

slajd z sesji IOR-PIB

-Prezentowane wyniki badań, wskazują na praktycznie zerową lub sporadyczną liczbę nor w przypadku uprawy tradycyjnej - orkowej. Przy bronie talerzowej, która sięga płycej niż nory, mamy już zwiększoną liczbę norników. Co ciekawe, w doświadczeniu była uprawiana pszenica, pod którą wykonano orkę. Wcześniej przedplonem była soja, pod którą nie uprawiano. Oznacza to, że jednorazowe wykonywanie orek w momencie masowego wystąpienia gryzoni, nie rozwiązuje problemu, bo szkodniki nadal pozostają na polu uprawnym. Wprowadzając nowe wymogi, mamy kompleksowy problem do rozwiązania, bo ostatecznie musimy patrzeć gdzie zyskujemy i gdzie tracimy – podsumował dr Świtek.

Na co wskazywał, to rola bioróżnorodności w zmieniającym się krajobrazie rolniczym. -To co możemy zrobić, to wspierać ptaki drapieżne. Ostatecznie potrzebujemy mieć zróżnicowany krajobraz, aby gatunki drapieżne miały miejsce do rozwoju, czemu raczej nie sprzyjają wielkie pola – zwracał uwagę.