Ochrona i nawożenie rzepaku podczas kwitnienia

Podczas kwitnienia rzepaku mamy do czynienia z wieloma agrofagami, dlatego też właściwa strategia podejścia do ochrony w tym okresie jest najważniejsza ponieważ choroby i szkodniki mogą doprowadzić do znacznych strat w plonach.

W kolejnym nagraniu z serii PROCAM Alert specjaliści: dr inż. Dariusz Wyczling, Grzegorz Malesiński oraz Maciej Bromirski poruszyli tematykę związaną z ochroną i nawożeniem rzepaku w okresie kwitnienia.

Najważniejszymi grzybami patogenicznymi występującymi w tym okresie są zgnilizna twardzikowa i czerń krzyżowych. Zgnilizna twardzikowa może obniżyć plony o 20-50%, a straty powodowane przez czerń krzyżowych dochodzą do 15-30%. Sytuacja obecnie występująca ( jest relatywnie sucho) nie oznacza, że w późniejszym okresie nie będzie padał deszcz i infekcji nie będzie.

Rzepaki w naszym kraju są obecnie w fazie pąkowania lub zaczynają kwitnienie. Po nadejściu ocieplenia zapewne pojawi się wzmożony nalot szkodników takich jak słodyszek rzepakowy czy też pierwszy pojaw chowacza podobnika, w momencie kiedy zostaną przekroczone progi szkodliwości trzeba wykonać zabieg insektycydami - tutaj proponujemy np. Proteus 110 OD w dawce 0,5 l/ha. Należy pamiętać, że zabiegi insektycydowe bezwzględnie wykonujemy po lub przed oblotem pszczół nawet kiedy w etykiecie produktu jest zapis: okres prewencji nie dotyczy.

Do zabiegów w okresie kwitnienia warto dodać też atraktant jakim jest Biopolin ponieważ wpłynie on na zwiększenie nalotów owadów pożytecznych na plantacje, które poprawią nam zapylanie rzepaku.

Wielu z Państwa zadaje sobie pytanie jaką strategię ochrony dobrać w okresie kwitnienia rzepaku?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta jakby się wydawało, ponieważ zależy to od wielu czynników - głównie pogodowych z jaką mieliśmy w ostatnim okresie do czynienia, a także od sytuacji jaka na danym polu występuje.

Na początku kwitnienia razem z insektycydami zwłaszcza jeśli na plantacji mamy otwarte rany głównie na łodygach, które występują (po ostatnich przymrozkach) na roślinach rzepaku w dużym nasileniu należy do zabiegu dodać fungicydy np. Impact 125 SC lub Artemid, które doskonale ograniczą nam na spękanych łodygach rozwój szarej pleśni czy też zgnilizny twardzikowej.

Następnie za ok 10-12 dni wykonujemy właściwy zabieg podczas pełni kwitnienia do tworzenia pierwszych łuszczyn doskonale sprawdzającym się preparatem Pictor 400 SC, czy też mieszaniny Pictor 400 SC plus Tenore 400 EW, Impact 125 SC, Kanonik 300 EC czy też Skymaster 280 SC. Do tego zabiegu w celu ograniczenia chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika dokładamy insektycyd taki jak np. Mavrik Vita 240 EW w mieszaninie z Proleafem pH lub Isotakiem Max.

Proleaf pH, lub Isotak Max obniżają pH cieczy roboczej co jest bardzo istotne podczas stosowania takich insektycydów jak Mavrik Vita 240 EW czy też Carnadine 200 SL w celu uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania szkodników. W sytuacji kiedy nie wystąpiły pęknięcia na łodygach na początku kwitnienia,

a poza tym jest sucho, w takiej sytuacji czekamy z zabiegiem fungicydowym do standardowego terminu jakim jest pełnia kwitnienia (nie wolno zwlekać jednak zbyt długo z zabiegiem). W takiej sytuacji możemy zastosować Pictor 400 SC, Skymaster 280 SC z insektycydami np. Mavrik Vita 240 EW. Bardzo dobrą propozycją do zwalczania grzybów patogenicznych w okresie kwitnienia jest też Pictor 400 SC w mieszaninach z preparatem Impact 125 SC, Tenore 400 EV lub Kanonik 300 EC. Na takich plantacjach jeżeli w okresie po pełni kwitnienia nadejdą opady deszczu, lub nastąpi drugi nalot szkodników łuszczynowych np. pryszczarka kapustnika, warto po ok 2 tygodniach zwłaszcza na mocnych intensywnych plantacjach wykonać zabieg przeciwko szkodnikom preparatami takimi jak Carnadine 200 SL w mieszaninie z Proleaf pH lub Proteus 110 OD jeżeli wcześniej nie był stosowany z obniżoną dawką fungicydów w celu uzupełnienia skuteczności działania przeciwko czerni krzyżowych, ale też zgniliźnie twardzikowej występującej na bocznych rozgałęzieniach.

Do tych zabiegów idealnie pasuje Artemid lub Tenore 400 EW solo lub w mieszaninie z Azarius-Pro 250 SC jeżeli nie były wcześniej stosowane.

