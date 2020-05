Ochrona i odżywanie zbóż w T2

Doradcy agronomiczni PROCAM dr inż. Dariusz Wyczling, Grzegorz Malesiński oraz Jarosław Suszek w kolejnym odcinku PROCAM Alert przedstawiają kwestie związane z ochroną i odżywianiem dolistnym zbóż ozimych takich jak żyto, pszenżyto, oraz pszenica w okresie od wykształcania liścia flagowego do fazy kłoszenia.

Na co winniśmy w tym okresie zwrócić uwagę?

Po pierwsze należy sprawdzić skuteczność poprzednich zabiegów skracania zbóż, jak również zwalczania chwastów. Przy okazji kontrolujemy też stan zdrowotnościowy łanu pod względem występowania chorób i szkodników. Zwracamy także uwagę na odżywienie roślin, ponieważ wszystkie wymienione zabiegi możemy łączyć i wykonać za jednym przejazdem opryskiwacza.

W przypadku konieczności wykonania korekty herbicydowej należy pamiętać, że w tym okresie możemy zastosować tylko wybraną ograniczoną grupę herbicydów do zwalczania chwastów dwuliściennych. Idealnie pasują tutaj: Biathlon® 4D, czy też Tiron 200 EC lub Ambasador 75 WG z preparatem Pleban 75. W przypadku występowania na plantacji miotły zbożowej lub owsa głuchego można zastosować Axial 50 EC. Jeżeli chodzi o skracanie dokłosia i usztywniania źdźbła to zalecamy do użytku do tego najczęściej Moddus 250 EC lub Heltrin 250 EC, a także Medax® Max.

Dobór poszczególnych dawek i mieszanin ww. produktów w zależności od odmiany, stanowiska i intensywności uprawy, podadzą nasi doradcy w ramach codziennie prowadzonej działalności doradczej.

W celu uzupełnienia składników pokarmowych wskazany jest też dodatek wybranych składników pokarmowych dolistnie takich jak: azot w postaci NHCa DELTA zwłaszcza w pszenicy. NHCa DELTA wpływa nam na intensywność wybarwienia i wielkość liścia flagowego, co w konsekwencji zwiększa MTZ, a także zawartość i jakość białka. Uzupełnienia potrzeb nawozowych w fosfor można skutecznie dokonać nawozem dolistnym Proleaf Makro P lub Cynkofos. Pełen zestaw mikroelementów możemy uzupełnić stosując nawóz Proleaf Max 4.0.

W tym czasie powinniśmy monitorować również obecność najważniejszych szkodników do których należą między innymi skrzypionki, mszyce, czy też wciornastki. Stosujemy w tym momencie produkty oparte na dimetoacie takie jak Rodan S 400 EC, Danadim 400 EC, które można jeszcze zakupić do końca maja, oraz Proalfacypermetrin 100 EC, który poprawi nam skuteczność działania pod kątem zwalczania skrzypionek.

Ochrona fungicydowa żyta i pszenżyta

Na przykładzie plantacji pszenżyta ozimego odmiany Sekret (termin siewu 15,09 na glebie klasy IIIB i IVa) znajdującej w fazie BBCH 37 w okolicach Tczewa będzie wykonany zabieg korekty herbicydowej, oraz regulatorami wzrostu, insektycydami i nawozami dolistnymi. W skład mieszaniny zbiornikowej wejdą preparaty: Ambasador 75 WG, Pleban 75, Heltrin 250 EC, Rodan S 400 EC, oraz Cynkophos. Poza tym zostanie zastosowany dodatkowo fungicyd Dultrex-Pro 497 SC lub Durato PRO 497 SC w celu zabezpieczenia plantacji przed najważniejszymi chorobami liści w tym gatunku jakimi są rdze czy też brunatna plamistość liści i septorioza paskowana liści.

Dlaczego na intensywnych plantacjach pszenżyta, a także żyta taki zabieg jest wskazany?

Na dzisiaj koszty włożone w rozpatrywaną plantację wynoszą ponad 3000 zł, z tego też powodu nie warto oszczędzać już tak niewielkich kwot jak wydatek na fungicyd na tzw. dotrzymanie do fazy właściwego zabiegu podczas wykłoszenia, do którego pozostało jeszcze 10-15 dni (w zależności od regionu, terminu siewu, a także odmiany), tym bardziej, że wjazd w pole i tak będzie (nie mamy tutaj dodatkowych kosztów zastosowania), a w ostatnim czasie przeszły kilkudniowe opady deszczu ze zwilżeniem liści trwającym 3-5 dni. Dla przypomnienia zabieg w fazie T1 był wykonany 08.04.2020 czyli 4 tygodnie temu za pomocą mieszaniny preparatów Input 460 EC oraz Halny 200 EC i praktycznie skończył już swoje działanie.

Właściwy zabieg w życie wykonujemy po wykłoszeniu krótko przed kwitnieniem w sytuacji jeżeli na liść flagowy był stosowany fungicyd lub w okresie początku do pełni kłoszenia jeżeli takiego zabiegu nie wykonano. Plantacje chronimy głównie przed rdzą brunatną, a czasami rynchosporiozą i mączniakiem. W pszenżycie ważnymi grzybami patogenicznymi jakie mogą wystąpić w tym okresie są występujące na liściach rdze, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, a na kłosie rdza żółta, a zwłaszcza grzyby z rodzaju Fusarium. Warto wspomnieć, że fuzariozy powodują nie tylko obniżenie plonu, ale też pogorszenie jego jakości ze względu na możliwość tworzenia mikotoksyn, szkodliwych zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Na intensywne plantacje żyta polecamy Fandango 200 EC, lub Juwel TT 483 SE (zwłaszcza w przypadku, gdy występuje mączniak) w mieszaninie z preparatem Buzz Ultra DF. W intensywnym pszenżycie stosujemy podobne mieszaniny jak w życie, a dodatkowo doskonałym rozwiązaniem jakie zalecają i stosują doradcy PROCAM jest łączne zastosowanie fungicudów Input 460 EC w mieszaninie z Buzz Ultra DF, który to bardzo dobrze ogranicza wszystkie choroby liści, a co najważniejsze fuzariozy kłosa. Do zabiegu na kłos warto dodać adiuwant np. Hurricane, który poprawi nam pokrycie liści i kłosa co zwiększy efektywność zabiegu.

Na średnie plantacje żyta i pszenżyta o mniejszym potencjale plonowania zwłaszcza na glebach lżejszych zalecamy Dultrex-Pro 497 SC lub Durato Pro 497 SC w mieszaninie z Buzz Ultra DF. Do każdego z tych zabiegów dokładamy oczywiście insektycyd w celu zwalczenia szkodników takich jak mszyce, czy też wciornastki, tutaj idealnie pasuje Proalfacypermetrin 100 EC lub Rodan S 400 EC, który stosujemy w momencie wystąpienia wyższych temperatur i przy wystąpieniu dużego nasilenia mszyc.

Pszenice ozime

Na plantacjach pszenicy ozimej w okresie w pełni wykształconego liścia flagowego (obecnie faza BBCH 37) zagraża nam przede wszystkim septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, Microdochium nivale, a także wspomniane już wcześniej rdze, czy też mączniak. Warto zaznaczyć, że Microdochium Nivale coraz częściej występuje w naszym kraju- w latach 2017 i 2019 na obiektach kontrolnych w naszych badaniach zasiedlenie liści dochodziło do 20-25%. Pamiętajmy, że 3 górne liście w pszenicy decydują o produkcji ponad 70% plonu, dlatego też powinny być zdrowe do fazy BBCH 75 czyli dojrzałości mlecznej ziarna, a do fazy BBCH 85 czyli dojrzałości mleczno-woskowej ziarna, powinien być zdrowy przynajmniej liść flagowy.

Zabieg w pszenicy należy wykonać w fazie w pełni wykształconego liścia flagowego (39), a interwał pomiędzy zabiegiem T1, a T2 nie powinien być dłuższy jak 4 tygodnie. Tym bardziej, że w ostatnich dniach przez nasz kraj przeszły opady deszczu i w najbliższej przyszłości zapowiadane są kolejne. W tym zabiegu na najbardziej intensywne plantacje o bardzo wysokim potencjale plonowania polecamy markowy produkt firmy BASF jakim jest Secardo XE 125 EC. Jest to fungicyd niezwykle skuteczny pod kątem zwalczania septorioz i rdzy. Co więcej silnie skoncentrowany doskonale wnika i rozprzestrzenia się w roślinie dając długotrwałą ochronę, co pozwala Państwu spać spokojnie. Po aplikacji nie trzeba się martwić i chodzić co chwile na pole w obawie, że pojawi się jakiś problem.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest też mieszanina preparatów Ventur 300 SC i Azarius-Pro 250 SC, a na pszenice o średnim potencjale ciekawym rozwiązaniem jest też fungicyd Corrib EC, który zawiera w swym składzie dwie bardzo dobre i uzupełniające się substancje z grupy triazoli doskonale ograniczające choroby liści w pszenicy. Propozycje te pozwolą utrzymać plantacje w bardzo dobrej zdrowotności do czasu wykonania zabiegi T3. Jeżeli zakupili Państwo wcześniej fungicyd zawierający w swym składzie substancję czynną chlorotalonil np. Banko 500 SC, warto dodać go w tym momencie do innych fungicydów w celu wsparcia ochrony przed septoriozą paskowaną liści. Oczywiście do zabiegu dodajemy insektycydy głównie przeciwko mszycom, skrzypionce, a zwłaszcza pryszczarkowi zbożowemu i czasem wciornastkom. Idealnie pasuje tutaj Rodan S 400 EC w mieszaninie z Proalfacypermetrin 100 EC. Nawozy dolistne czy też regulatory wzrostu stosujemy tak jak było to przedstawione wcześniej przy omawianiu żyta i pszenżyta.

W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy Państwa do kontaktu z doradcami firmy ProCam