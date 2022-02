Ochrona roślin przed stresami według Syngenty

Syngenta oprócz poszukiwania rozwiązań przeznaczonych do ochrony upraw przed agrofagami postawiła na biostymulację roślin. Rezultatem jest nowość w ofercie firmy - biostymulator Quantis.

Biostymulator naturalnego pochodzenia

Więcej o biostymulatorze Quantis, nowości, która weszła w tym sezonie na rynek, opowiadali eksperci firmy Syngenta podczas wszystkich trzech spotkań z cyklu "Konferencji Zimowych Syngenta". Jest to bowiem środek przeznaczony do stosowania w wielu uprawach: kukurydzy, rzepaku ozimego, zbóż, słonecznika, ziemniaków i truskawek. Jest produktem fermentacji soku z trzciny cukrowej i drożdży, wzbogaconym o potas i wapń. W jej skład wchodzi także węgiel organiczny oraz aminokwasy.

Zadaniem biostymulatora jest łagodzenie stresu wysokich, jak i niskich temperatur oraz stresu suszy. Według zapowiedzi firmy Syngenta zastosowanie środka Quantis wpływa na wzrost plonu zarówno w warunkach stresu, jak i wtedy, gdy stres nie wystąpi.

- Kiedy roślina wchodzi w okres silnego stresu, który może wpływać na jej przyrost czy gospodarkę wodną, Quantis jest narzędziem które ułatwia pokonanie czynników stresowych - tłumaczył Przemysław Urbaniak z firmy Syngenta.

Jak podaje firma, Quantis odziałuje na roślinę poprzez utrzymywanie wody w komórkach, utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania aparatów szparkowych i transpiracji na właściwym poziomie, prowadzi do optymalizacji procesu fotosyntezy i utrzymania prawidłowych procesów roślinnych, m.in. równowagi hormonalnej.

- Zielony Ład i wycofywania substancji czynnych ograniczają możliwości skutecznej chemicznej ochrony roślin, co potęguje ich narażenie na czynniki stresowe, dlatego musimy sięgać po inne sposoby na wsparcie upraw - tłumaczyli prelegenci.

Biostymulator w uprawie zbóż

Quantis w uprawie zbóż stosuje się w dawce 2 l/ha w fazie od pierwszego kolanka do pełni kwitnienia, najlepiej łącznie z zabiegiem fungicydowym. Można go mieszać również z innymi agrochemikaliami.

Zalecenia do stosowania biostymulatora Quantis w uprawie zbóż (slajd z konferencji).

Biostymulator w uprawie rzepaku ozimego

W zależności od prognozowanego stresu na plantacjach rzepaku ozimego wykonuje się jedną aplikację biostymulatora - najlepiej na krótko przed kwitnieniem - bądź dwie, jesienną i wiosenną. Podobnie jak w przypadku stosowania w zbożach, dawka wynosi 2 l/ha i może być stosowana razem z zabiegiem fungicydowym.

Zalecania stosowania biostymulatora w uprawie rzepaku ozimego (fot. Syngenta).

Biostymulator w uprawie kukurydzy

Na plantacjach kukurydzy rekomendowana dawka środka Quantis to również 2 l/ha. Aplikuje się go jednokrotnie od fazy 8. do 10. liści właściwych kukurydzy, najlepiej zapobiegawczo przed prognozowanym wystąpieniem stresu suszy lub wysokich temperatur, ewentualnie krótko po tym okresie.

Zalecenia stosowania biostymulatora w uprawie kukurydzy (slajd z konferencji).