Ochrona roślin w terminie T-1 z BASF

Rozpoczęcie wegetacji to nie tylko budzenie się roślin do życia. Jest to również czas, w którym musimy zaplanować ochronę przeciwko chorobom. Precyzyjna ochrona roślin powinna zawierać zabieg T1.

Jest on kluczowy do prawidłowego wzrostu roślin oraz budowania plonu. Zabieg T1 ma na celu ograniczenie presji ze strony patogenów będących sprawcami chorób podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego zbóż, septoriozy paskowanej liści i pierwszych objawów rdzy brunatnej po długiej i ciepłej zimie. Jednak, aby zapewnić prawidłową kondycję i zdrowotność roślin zastosowany fungicyd powinien charakteryzować się jak najszerszym spektrum zwalczanych chorób. Zalecanym terminem na wykonanie zabiegu T1 jest faza BBCH 30-31. A teraz zastanówmy się, co wybrać i czym się kierować przy decyzji odnośnie do zabiegu T1?

Jak spełnić oczekiwania rolników w ochronie roślin?

Wyzwania, jakie stawia rolnictwo w związku ze zmianą warunków uprawy, wpływają na konieczność poszukiwania skutecznych rozwiązań przeciwko agrofagom. Ograniczenie w liczbie dostępnych substancji aktywnych, możliwość pojawienia się odporności ze strony patogenów to jedne z nielicznych sytuacji, które powodują obniżenie skuteczności wykonanego zabiegu. Nowe rozwiązania powinny zawierać innowacyjne podejście do ochrony roślin, które zapewni i utrzyma skuteczność na najwyższym poziomie.

Nowa strategia na zabieg T1

Rynek fungicydów proponuje najnowsze rozwiązanie w zabiegu T1. Jest nim RevyFlexTM, który łączy działanie nowej, unikatowej substancji Revysol® oraz strobiluryny zawartych w produkcie Revycare® z metrafenonem występującym w Flexity® 300 SC.

RevyFlexTM jest najnowocześniejszym z rozwiązań proponowanych w ochronie zbóż. Jego stosowanie zapewnia skuteczną ochronę w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym przed plamistością siatkowaną jęczmienia, rdzą żółtą, rdzą brunatną, rynchosporiozą, łamliwością podstawy źdźbła, ramularią, septoriozą paskowaną liści oraz mączniakiem prawdziwym.

Dawka zalecana poszczególnych składników budujących RevyFlexTM wynosi 0,8–1,0 l/ha Revycare® oraz 0,4–0,5 l/ha Flexity® 300 SC w zależności od presji patogenów.

Innowacyjność produktu RevyFlexTM

W produkcie zawarty został Revysol®, który jest pierwszym triazolem zawierającym grupę izopropanolową. Izopropanol ma zdolność przybierania tzw. haka, dzięki czemu wczepia się w aktywny enzym nawet 100 razy silniej niż dostępne na rynku triazole. Działanie polega na blokowaniu enzymu. Uniemożliwia to produkowanie ergosterolu ważnego dla prawidłowej budowy membran komórkowych. Zahamowanie biosyntezy tego enzymu powoduje całkowite obumarcie strzępek grzybni. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje najwyższą skuteczność na rynku.

Ochrona roślin to działanie niezależne od pogody

Wykonanie zabiegu T1 w niskiej temperaturze obniża jego skuteczność. Substancja czynna Revysol® umożliwia rozpoczęcie ochrony roślin już w 5°C. RevyFlexTM charakteryzuje możliwość stosowania w szerokim zakresie temperaturowym, czym wygrywa ze standardowymi triazolami.

Zmienne warunki pogodowe w czasie dnia są wrogiem każdego rolnika. Dlatego ważną sprawą jest zdolność fungicydu do szybkiego wniknięcia do rośliny. Formulacja Revysolu® zapewnia ponad 20-krotnie szybsze wnikanie do wnętrza liści od innych triazoli.

Akumulacja substancji ma miejsce pod powierzchnią warstwy woskowej. Dzięki temu możliwe jest sukcesywne uwalnianie nawet przez 50 dni od zabiegu. Dodatkowo jest zabezpieczona przed zmyciem w trakcie opadów deszczu. Takie cechy środka dają nam możliwość skupienia się na równie skutecznej ochronie roślin, obejmującej pozostałe uprawy w naszych gospodarstwach.

Odporność a RevyFlexTM

W środowisku dochodzi do zmienności patogenów wywołanych mutacjami, które prowadzą do powstania odporności na fungicydy. Zauważyć to można w przypadku septoriozy paskowanej liści pszenicy, której skuteczność ograniczania z roku na rok spada. Mutacje potwierdzono również w ramularii. Doprowadziły one do obniżenia skuteczności działania standardowych triazoli.

Z uwagi na zastosowanie odpowiedniego modelu cząsteczki Revysolu®, która swoim „hakiem” wczepia się w różne modyfikacje w budowie organizmów chorobotwórczych, możliwe jest utrzymanie skuteczności.

Nie tylko plonowanie, ale i kondycja roślin

Obecnie ważną kwestią jest utrzymanie dobrej kondycji roślin podczas sytuacji stresowych, np. suszy. Regulacja procesów fizjologicznych umożliwia utrzymanie odpowiedniego wigoru oraz budowanie plonu. Z uwagi na obecność w produkcie RevyFlexTM piraklostrobiny, zauważono zwiększenie przyrostu powierzchni liści oraz redukcję etylenu. Rośliny były zdolne pobrać większą ilość azotu oraz w niekorzystnych warunkach znacznie efektywniej wykorzystać zasoby wodne.

Podsumowując rozwiązanie RevyFlexTM, uwzględnia on wszystkie aktualne problemy, z jakimi zmierza się rolnictwo np. susza, powstawanie odporności, spadek skuteczności. Stosowanie innowacyjnych produktów umożliwi utrzymanie uprawy na najwyższym poziomie.