10 lat PSR na rynku

W 2011 r. trzy spółki: Agrosieć sp. z o.o., Agrochest sp. z o.o. i Adler Agro sp. z o.o. utworzyły Polskie Składy Rolne sp. z o.o. (PSR). Wkrótce do grupy dołączyła również PHU Agro-As sp.j. W tym roku PSR świętuje dziesięciolecie.

Działalność PSR w Polsce to zarówno sprzedaż, jak i doradztwo w zakresie kompleksowych usług rolniczych.

- Producenci rolni mogą liczyć na indywidualne rozwiązania, które są odpowiedzią na aktualne problemy występujące w rolniczym procesie produkcyjnym. Grupa prowadzi także prace badawczo-rozwojowe na obsługiwanym terenie, w celu usprawnienia procesu produkcyjnego, zarówno zabiegów chemicznych, jak i techniki uprawy gleby, wykorzystując najnowsze rozwiązania z zakresu techniki rolniczej, nawożenia i ochrony roślin. Zdobyte w ten sposób doświadczenie, poparte wynikami badań, są dużym wsparciem m.in. dla przygotowania optymalnych ofert dla klientów – podaje PSR.

Jakie są założenia PSR?

Główne założenia Polskich Składów Rolnych to budowanie pozycji na polskim rynku zaopatrzenia rolnego poprzez prowadzenie wspólnej polityki zakupowej, dostępności do najnowszych rozwiązań w zakresie maszyn, techniki rolniczej, produktów ochrony roślin oraz wdrażanie zintegrowanej strategii marketingowej.

- Połączone działania na terenie Polski, członków PSR, pozwalają świadczyć usługi i sprzedaż na terenie całej Polski poprzez sieć oddziałów z własnymi magazynami. Prowadzona jest również sprzedaż bezpośrednia przez wyspecjalizowanych przedstawicieli handlowych - informują.

Zespół handlowców i doradców technicznych liczy obecnie blisko 200 osób w terenie. Zajmują się najważniejszymi rolniczymi obszarami produkcji w kraju: zbożami, rzepakiem, kukurydzą oraz burakiem cukrowym.

- Oferta grupy obejmuje całościowe wsparcie dla rolników, od siewu po zbiór plonu, począwszy od sprzętu rolniczego umożliwiającego efektywną, racjonalną i ekonomiczną agrotechnikę, po zbiór i sprzedaż płodów rolnych. W ofercie są nasiona wysokiej jakości, środki ochrony roślin i nawozy czołowych producentów. Prowadzony jest również całoroczny skup zbóż i nasion oleistych, w konkurencyjnych cenach i z dobrymi warunkami płatności – wynika z danych PSR.

Plany na przyszłość PSR

– Kompleksowa oferta członków Polskich Składów Rolnych obejmuje najwyższej jakości produkty dla usług rolniczych. Nasza konstrukcja, wzorowana na najlepszych standardach, pozwala nam w pełni zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zasięg działania, różnorodność oferty, elastyczność, wszechstronność od nawożenia do zbioru, wzbogacona o pełną gamę dostępnych maszyn rolniczych, wyróżnia nas i nasze rozwiązania na trudnym rynku rolnym w Polsce. To, że jesteśmy wspólnie już 10 lat to zasługa nas wszystkich. Determinacja, mobilizacja, zespół, to czynniki, dzięki którym przetrwaliśmy jako jedyna taka grupa w Polsce dotychczas w naszej branży. Pokazuje to także zwartość, ale i otwartość na nowe rozwiązania. Zgodnie z perspektywą „Zielonego Ładu” rozpoczęliśmy intensywne badania w kierunku testowanie nowych produktów opartych na ochronie biologicznej. Wiemy, że wkrótce może się okazać, że bez alternatywnych źródeł ochrony trudno będzie poradzić sobie z rozwojem rolnictwa. Szczególnie w krajach UE - mówi Piotr Madej prezes Polskich Składów Rolnych.