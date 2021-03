10 mln hektarów jest chronionych produktami Innvigo

Dziś na wideokonferencji prasowej Innvigo zaprezentowało nowości, które wzbogacą portfolio produktowe firmy. Firma poinformowała także o dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych

Firma Innvigo powstała 6 lat temu. Na początku swej działalności w ofercie miała głównie produkty jednoskładnikowe. Założenie było takie, by dzięki nim można było budować dowolne technologie ochrony. Aktualnie w ofercie to są także preparaty dwu- a także trójskładnikowe, które stanowią ważną część oferty firmy.

- Obecnie mamy 54 produkty , które oferujemy naszym klientom, z tego 28 są herbicydy, 14 fungicydy, 3 insektycydy, 4 zaprawy nasienne, 3 regulatory wzrostu, 1 produkt wspomagający przechowywanie owoców oraz 1 adiuwant. Dzisiaj mówimy o ok. 10 mln ha, na których nasze produkty co roku w Polsce są stosowane – przedstawiał w liczbach portfolio Krzysztof Golec prezes zarządu Innvigo.

Krzysztof Golec prezes zarządu Innvigo.

Potencjał w zagranicznym rynku

Dzięki bogatej ofercie - Innvigo odnotowało wynik w postaci 400 mln wartości sprzedaży, z czego około 20 proc. to jest sprzedaż zagraniczna. Ten obszar również dynamicznie się rozwija – mówił Krzysztof Golec.

Udział rynku zagranicznego dynamicznie rośnie

-Innvigo od samego początku stawiało także na rozwój rynku za granicą. W roku 2016 założyliśmy naszą organizację w Czechach, w roku 2017 w Rumunia. W roku 2020 rynek zagraniczny dał 20 % udział wartości sprzedaży. Udaje nam się sprzedawać do 12 krajów, a w 17 krajach mamy rejestracje. W sumie jest 277 rejestracji. Mamy nadzieje, że w roku 2021 dodamy kilka krajów do listy. Liczymy że będzie do Mołdawia oraz Australia i innych (rozmowy są otwarte w około 20 nowych krajach) - podkreślał Jacek Zawadzki, wiceprezes zarządu Innvigo.

Jacek Zawadzki, wiceprezes zarządu Innvigo.

Nowości dla rzepaku

Produkty dedykowane plantatorom rzepaku ozimego omówił Marcin Kanownik, menedżer do spraw upraw rolniczych. Na wiosnę proponuje on regulator Mepik 300 SL (chlorek mepikwatu) aplikowany z rozbudowaną technologię fungicydową: X-Met 100 SL (metkonazol), Makler 250 SE, Bukat/Ambrossio 500 SC (tebukonazol), Dafne/Porter 250 EC (difenokonazol), Kier 450 SC oraz nowość – AsPik R 250 EC (protiononazol + tebukonazol). Z powodu zawirowań na rynku insektycydów do ochrony przed szkodnikami poleca przemienne zabiegi takimi preparatami jak: Los Ovados/Apis/Aceptir 200 SE (acetamipryd), Delmetros/Koron 100 SC (deltametryna) oraz DelCaps/Delux 050 CS (deltametryna w nowoczesnej formulacji mikrokapsuł w zawiesinie).

Marcin Kanownik, menedżer do spraw upraw rolniczych

Nowości w segmencie zbóż

Asortyment nowości w zbożach przedstawił Marcin Bystroński, menedżer ds. upraw rolnych. W tym sezonie do puli fungicydów dołączył AsPik 250 EC (protiokonazol, tebukonazol) oraz Ozzi 75 WG (cyprodynil), które są polecne szczególnie do zabiegu T-1. Wysoko pozycjonowane będą także fungicydy Kier 450 SC (azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol) polecany na zabieg T-2 oraz X-Met 100 SL (metkonazol) – sprawdzający się szczególnie w zabiegu T-3. Pozostałe dostępne fungicydy takie jak Makler 250 SE (azoksystrobina) i Artopos 500 EC (prochloraz) wchodzą w skład rekomendowanej technologii 3-zabiegowej przeciw chorobom grzybowym. Nowością wśród herbicydów jest Galaxo 150 WG (florasulam, jodosulfuron metylosodowy, tribenuron metylowy), kolejny środek do wiosennych zabiegów w zbożach.

Marcin Bystroński, menedżer ds. upraw rolnych.

Co nowego w zaprawach?

Jacek Dorna, menedżer produktów – zaprawy nasienne, przedstawił flagowe produkty w tym segmencie. Wyróżnił takie zaprawy jak: Madron 50 FS (fludioksonil), Farys 050 FS (fludioksonil, cyprokonazol), Flutrix 050 FS (fludioksonil, tritikonazol) i Triter 050 FS (tritikonazol).

Jacek Dorna, menedżer produktów – zaprawy nasienne.

Herbicydowe propozycje dla kukurydzy

Produkty dla plantatorów kukurydzy omówił ponownie Marcin Bystroński. W zależności od warunków pogodwych jakie będą towarzyszyć w okolicy siewu kukurydzy firma ma przygotowane rekomendacje dla technologii doglebowych i sekwencyjnych, jak i typowo nalistnych. Wyróżnił on takie produkty jak: Metodus 650 WG (terbutylazyna, izoksaflutol, mezotrion), Metos 960 EC (S-metolachlor), Mezonir 340 WG (mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron), Tiff 40 OD (tifensulfuron metylowy). Tegoroczną nowością w tym segemncie jest Rumezo 200 SE (mezotrion). Uzupełnieniem technologii herbicydowej stanowią preparaty zawierające nikosulfuron, czyli Henik/Nixon 50 SG i Henik Extra/Nixon Extra 040 OD, oraz rimsulfuron – Rincon/Rimel 25 SG.

Sadownicze nowości

Wspomniano także o ofercie dla sadowników i warzywników. Tegorocznymi nowościami są preparaty Ozzi 750 WG (cyprodynil), zarejestrowany także do zwalczania parcha w sadach, oraz Puenta 62,5 WG (cyprodynil, fludioksonil) – zarówno do ochrony przed szarą pleśnią w truskawkach i malinach, jak i przeciw chorobom grzybowym w uprawach warzywniczych.

