10 zasad równowagi ekonomicznej gospodarstwa

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspólnie z Bankiem BNP Paribas opublikowało listę 10 zasad, które opisują najważniejsze założenia równowagi ekonomicznej gospodarstwa rolnego stosującego zasady rolnictwa zrównoważonego.

Zestawienie obejmuje zarówno aspekty ekonomiczne, takie jak planowanie, finansowanie i wsparcie ze środków publicznych, jak również istotne elementy związane z miękkimi obszarami zarządzania stabilnością finansową – rozważne korzystanie z ofert finansowych, rozwój kompetencji czy komunikację i współpracę z instytucjami rynku finansowego.

– Jedną z kluczowych korzyści dla rolników z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności na rynku. To niezwykle ważne z uwagi na cele Europejskiego Zielonego Ładu i wywołane tym zmiany w otoczeniu biznesowym – zaznacza Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

- „Finansuj mądrze” oraz „ubezpieczaj” to dwa z filarów rolnictwa zrównoważonego. Obecnie przy zmieniającym się bardzo dynamicznie otoczeniu rynkowym, oczekiwaniom konsumentów i partnerów biznesowych oraz klimacie, obie te kwestie nabierają większego znaczenia niż dotychczas. Wieloletnie doświadczenie Banku BNP Paribas w finansowaniu rolnictwa zobowiązuje nas do wskazywania najlepszych rozwiązań struktur finansowania, czasami odbiegających od pierwotnych założeń Klientów. Dodatkowo zachęcamy do ubezpieczenia szczególnie upraw, które najbardziej narażone są na zmiany pogody– mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.