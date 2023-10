15 grudnia br. wygasa zezwolenie dla glifosatu. Podejmowane są kluczowe decyzje

Po 15 grudnia wygasa obecne zezwolenie dla glifosatu. Co dalej?

Po rocznym tymczasowym przedłużeniu odnowienia, który związany był z brakiem ostatecznego stanowiska w UE, nadszedł czas na kolejne decyzje co do dalszych losów glifosatu. Co się z nim stanie po 15 grudnia jak wygaśnie jego aktualne zezwolenie na stosowanie?

Glifosat jest obecnie zatwierdzony w UE do 15 grudnia 2023 r.

Wojna o glifosat wraca jak bumerang. Dziś odbyło się ważne głosowanie

W dzisiejszym głosowaniu nad odnowieniem zezwolenia dla glifosatu na 10 lat nie uzyskano większości kwalifikowanej w Stałym Komitecie. Batalia o glifosat jest na nowo rozpętana. Czasu jest niewiele po decyzja musi paść przed 15 grudnia 2023r. Tego dnia bowiem mija ostatnie obowiązujące w UE zezwolenie na stosowanie tej substancji w krajach członkowskich. Czytaj więcej 15 grudnia wygasa zezwolenie na stosowanie glifosatu. Co dalej z tą substancją? Wojna o tą substancję czynną w UE nabrała dynamizmu latem tego roku. W dniu 6 lipca 2023 r. EFSA przyjął wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka związanego z pestycydam i substancji czynnej glifosat („wnioski EFSA”) i przesłał je państwom członkowskim i Komisji. EFSA opublikowała swoje wnioski w dniu 26 lipca, a następnie dokumenty uzupełniające w sierpniu i na początku września. Następnie EFSA opublikowała także zestawienie informacji i aktualności na temat procesu odnowienia i ogólnych ustaleń procesu wzajemnej oceny. W dniu 12 lipca 2023 r. służby Komisji rozpoczęły rozmowy z państwami członkowskimi w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (Komitet PAFW)/ Po analizie wniosków i sprawozdania z oceny odnowienia przygotowanego przez państwa członkowskie działające wspólnie w charakterze sprawozdawców służby Komisji wyjaśniły, że ich zdaniem zatwierdzenie glifosatu można odnowić pod pewnymi warunkami, i przedstawiły projekt sprawozdania w sprawie odnowienia Komisji państwom członkowskim w dniu 13 lipca 2023 r. w celu rozważenia i przedstawienia uwag. Kolejne spotkanie Komitetu PAFW w celu omówienia projektu Raportu o odnowieniu oraz projektu Rozporządzenia odbyło się 22 września 2023 roku. W dniu 19 września 2023 r. Komisja udostępniła zaktualizowane sprawozdanie w sprawie odnowienia, w którym uwzględniono uwagi otrzymane przez państwa członkowskie, a także projekt rozporządzenia określającego warunki zatwierdzenia. Dalsze zaktualizowane sprawozdanie w sprawie odnowienia i zaktualizowany projekt rozporządzenia udostępniono państwom członkowskim w dniu 5 października 2023 r. Czytaj więcej Utrata glifosatu uderzy nie tylko w kieszenie rolników. Odczuje to środowisko Ważą się losy glifosatu Głosowanie nad wnioskiem Komisji odbyło się 13 październiku 2023 r. Jak czytamy w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej państwa członkowskie głosowały dziś w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCOPAFF) nad wnioskiem Komisji dotyczącym odnowienia na 10 lat stosowania glifosatu. Czytaj więcej Wyniki oceny glifosatu. Czy zezwolenie zostanie przedłużone? Nie osiągnięto większości wymaganej do przyjęcia (lub odrzucenia) wniosku. W rezultacie propozycja oparta na opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zostanie przedłożona Komisji Odwoławczej. Oczekuje się, że komisja omówi i głosuje nad wnioskiem Komisji w pierwszej połowie listopada. Decyzję w sprawie odnowienia glifosatu należy podjąć do dnia 14 grudnia 2023 r., ponieważ obecne zatwierdzenie wygasa w dniu 15 grudnia 2023 r.

