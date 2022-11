Żadna substancja czynna w historii nie doczekała się tak dużej batalii o nią w środowisku branżowych i takich decyzji. Ogrom dokumentów, jakie spłynęły w związku z ponowną oceną dla tej substancji spowodował, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) już w maju tego roku ogłosiły, że do lipca 2023 r. nie będą mogły złożyć ostatecznego stanowiska dla glifosatu i przedłożyć ją państwom członkowskim oraz Komisji UE.

ECHA w swoim raporcie przedstawionym pod koniec maja tego roku, opowiedziała się już, że klasyfikacja glifosatu jako rakotwórczego nie jest uzasadniona.

Z powodu opóźnienia EFSA w ocenie ryzyka, Komisja Europejska opowiedziała się za wstępnym przedłużeniem okresu obowiązywania dla glifosatu o jeden rok. Obecnie jeszcze czekamy na oficjalne zatwierdzenie tej decyzji. Czasu coraz mniej, bo został dokładnie miesiąc.

Jego zdaniem są to decyzje polityczne, bo jak tłumaczy: - nie chodzi tu o merytorykę, decyzja zależy od Parlamentu Europejskiego, a na tą organizację nieustanne naciskają „zieloni”, o to żeby glifosatu nie było.

- Nie ma odpowiednika dla tej substancji czynnej. Badaliśmy w zakładzie Winna Góra 2 substancje (potencjalni kandydaci jako zamienniki dla glifosatu). Obie działają bardzo krótko i zastosowane zabiegi trzeba było powtarzać nawet trzykrotnie. To by były zbyt wielkie koszty dla producentów (bo to są substancje nowe, mające patenty), jak i zbyt duże obciążenie dla środowiska – tłumaczył profesor Mrówczyński.