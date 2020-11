20 lat temu powstała Syngenta

- Nasza historia zaczęła się w 2000 roku od połączenia Novartis Agribusiness i Zeneca Agrochemicals. Ambicją twórców Syngenty było stworzenie nowej globalnej firmy działającej w sektorze agrobiznesu – informuje Syngenta Polska.

Jak przypominają, dostarczają nie tylko środki ochrony roślin i materiał siewny, ale też dbają o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.

- Gdyby poproszono nas o opisanie Syngenty w jednym słowie z pewnością byłaby to „innowacyjność”. Innowacyjność, która koncentruje się na potrzebach rolników i jest motorem napędowym wielu naszych osiągnięć w zakresie ochrony roślin – informują.

Jako swoje sukcesy firma wymienia m.in.:

- Stworzenie ośrodka badawczo-rozwojowego, który pozwala dostarczać do 2 nowych środków ochrony roślin rocznie, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich kryteriów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego rolnictwa.

- Opracowanie bogatej oferty produktowej, do której należą znane wszystkim rolnikom marki.

- Wiodąca pozycja w branży jeżeli chodzi o zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rolnictwa, które przyczynia się do produkcji zdrowej i wartościowej żywności, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.

- Utrzymanie kultury pracy, która wspomaga wdrażanie innowacji na każdym etapie produkcji.