W ramach zobowiązań na rok 2030 CropLife Europe poinformowało, że członkowie stowarzyszenia planują zainwestować 4 miliardów euro w biopestycydy oraz 14 mld euro w technologie rolnictwa cyfrowego i rolnictwa precyzyjnego.

Dziś odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez CropLife Europe. CropLife Europe to międzynarodowe stowarzyszenie branżowe firm fitofarmaceutycznych założone w 2001. Reprezentuję europejską branżę ochrony roślin. Każda z zaproszonych firmy mogła przedstawić swoje największe plany inwestycyjne i wizję rozwoju na najbliższe lata. To była także dobra okazja do dyskusji w powyższym temacie jak również możliwość zadawania pytań.

Innowacje w ochronie pozwoliły obniżyć dawki substancji czynnych

W latach pięćdziesiątych średnie dawki pestycydów wynosiły 1200, 1700 i 2400 gramów substancji czynnej na hektar odpowiednio w przypadku fungicydów, insektycydów i herbicydów. Do 2000 roku średnie zużycie nowo wprowadzonych produktów spadło odpowiednio do 100, 40 i 75 gramów na hektar. 1 To 95% zniżki - czytamy na stronie CropLife Europe.

Osiągnięto to dzięki postępowi i wdrażaniu innowacji w ochrony roślin.

Tymczasem Zielony Ład puka już do drzwi a unijna strategia „od pola do stołu” ma na celu przyspieszenie zmiany paradygmatu na rzecz zrównoważonej produkcji żywności i konsumpcji w Unii Europejskiej.

Zdaniem członków Stowarzyszenia kluczem do sukcesu do realizacji tych ambicji są innowacje. Nadzieje w realizację celów związanych z ochroną roślin pokłada się w rozwoju biopreparatów oraz rolnictwa cyfrowego i precyzyjnego.

Odblokować zatwierdzanie biopestycydów

Tymczasem nie wszystkie inwestycyje w innowacje mogą przejść zawiły proces ich zatwierdzenia przez europejskie ramy regulacyjne – wypowiadali się zgodnie zaproszeni prelegenci. Zgodni byli także, że rolnictwo potrzebuje innowacji, aby móc sprostać wyzwaniom klimatu i oczekiwaniom konsumentów. Rolnicy natomiast potrzebują narzędzi, aby chronić swoje uprawy przed stratami.

Praktycznie każda z firm inwestuje w rozwój biopestycydów. Branża ta jednak nie będzie mogła się szybko rozwijać, jeśli obowiązujące ramy prawne nie zostaną uproszczone. CropLife Europe i jej członkowie również inwestują w uwalnianie potencjału biopestycydów. Zgodnie twierdzą, że biopestycydy póki co nie są w stanie zastąpić konwencjonalnych pestycydów. Jednak są dla nich uzupełnieniem i ten kierunek należy rozwijać. Aby nabrał on jednak tempa, jak najszybciej KE musi zmienić przepisy stanowiące o ich zatwierdzaniu.

- Nowe biorozwiązania obecnie są pod dużą presją regulacyjną. Zdarza się nawet, że brakuje „ścieżek” regulacyjnych do ich zatwierdzenia. Jedna pojedyncza substancja biopestycydowa może potrzebować do siedmiu lat, zanim będzie mogła być stosowana przez europejskiego rolnika. Oznacza to, że każde opracowane teraz rozwiązanie pojawi się na rynku dopiero po upływie terminu wdrożenia do praktyki strategii „Od Pola do Stołu” – mówił podczas spotkania dyrektor generalny CropLife Europe Olivier de Matos.

Rolnictwo cyfrowe i precyzyjne

Ambitne cele Zielonego Ładu wymagają także rozwoju w zakresie cyfryzacji i rolnictwa precyzyjnego.

- Inwestując w nowe cyfrowe i precyzyjne technologie rolnictwa, umożliwiamy rolnikom produkcję w bardziej zrównoważony sposób. Stosowanie takich technik może potencjalnie zmniejszyć zużycie pestycydów o 20-30%, a obszar gruntów poddawanych zabiegowi o 50-80%. Jednak nawet przy stałym poziomie inwestycji większość narzędzi nie trafi w ręce europejskich rolników, kiedy będą ich potrzebować – do 2030 r. lub wcześniej – mówił Olivier de Matos.

Wielu zgodziło się, że aby przekonać w większym zakresie do nich rolników potrzeba jest zwiększenia zachęt finansowych w celu wsparcia tej transformacji i inwestycji.

W dyskusji wzięli udział: Olivier de Matos, Director General CropLife Europe; Alexandra Brand, Syngenta Crop Protection; Igor Teslenko, Corteva Agriscience, Sebastia Pons, FMC; Jens Hartmann, Bayer Crop Science; Gustavo Palerosi, BASFAgricultural Solutions; Hildo Brilleman, Nufarm.