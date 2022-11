BASF Polska świętuje w tym roku 30 lat obecności na polskim rynku. Prze ten czas dużo się zmieniło, ale priorytetowym celem jest to, aby dalej łączyć sukces ekonomiczny z odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska – mówiła podczas swojego wystąpienia prezes Katarzyna Byczkowska dyrektorka zarządzająca BASF Polska.

Firma BASF w Polce obecna jest 6 segmentach rynku.

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, kosmetyczną, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe.

W sektorze Agro, w tym roku firma BASF uzyskała pierwsze miejsce na rynku środków ochrony roślin. Wynik został potwierdzony przez niezależną firmę sondażową Kynetec.

W dniu wczorajszych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa BASF Polska zorganizowana z okazji jubileuszu firmy. Była to dobra okazja do przedstawienia zakresu działalności spółki i zaznaczenia jej obecności w różnych segmentach rynku, a także omówienia największych innowacji produktowych wprowadzonych na rynek polski w ostatnich latach. Mówiono także o wyzwaniach rynku, ambitnych celach i zobowiązaniach jakie podjęła firma na najbliższe dekady swojej działalności.

Cele i zobowiązania na najbliższe lata

BASF jest globalnym koncernem chemicznym, który zatrudnia 111 tys. pracowników (dane za 2021 r.). Działa w 241 zakładach produkcyjnych na całym świecie.

-Naszym celem jest łączyć sukces ekonomiczny z odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska. Cele klimatyczne są bardzo ambitne. One się nie zmieniają pomimo tego, ze wcześniej mieliśmy pandemie, pomimo tego że teraz mamy kryzys energetyczny. Jednym z tych celów jest NetZero w 2050r. czyli zobowiązaliśmy się być neutralni jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla do roku 2050. Natomiast do 2030 r. chcemy obniżyć emisję o 25 %. – mówiła podczas swojego wystąpienia Katarzyna Byczkowska dyrektorka zarządzająca BASF Polska.

Katarzyna Byczkowska dyrektorka zarządzająca BASF Polska Fot. AK

- Jak chcemy to osiągnąć? Jako BASF pracujemy nad produktami, nad innowacjami produktowymi, czy technologicznymi. Jesteśmy zaangażowani w 6 segmentów biznesowych, w których mamy innowacyjne produkty, które pomogą nam te ambitne cele zrealizować– kontynuowała.

O BASF w Polsce. Historia w pigułce

Spółka powstała w 1992 roku. Firma przez pierwsze lata bardzo szybko poszerzała swój zasięg i zakres działalności. W maju 1997r. BASF Polska nabyła od Polfy Kutno swój pierwszy zakład produkcyjny, fabrykę premiksów. Wkrótce został powołany zespół, który zajmował się farbami, lakierami samochodowymi, a w 2005 r. została utworzona spółka BASF Coatings Services w Janikowie. Dwa lata później uruchomiony został zakład produkcyjny domieszek do betonu w Myślenicach, w 2010 roku otwarto dwa zakłady w Śremie. Najbardziej jednak spektakularnym krokiem rozwojowym w historii BASF w Polsce było otwarcie Zakłady Produkcji Katalizatorów Samochodowych w Środzie Śląskiej w 2014 r. Obecnie cała spółka zatrudnia niemal 750 pracowników.

Przedstawiona na grafice historia firmy BASF Polska

Sektor Agro – innowacje od BASF ostatnich lat

Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions przedstawił natomiast największe osiągnięcia firmy w sektorze Agro. Wprowadzone na rynek innowacje mają pomóc rolnikom zmierzyć się z wieloma wyzwaniami z jakimi musi borykać się współczesne rolnictwo.

Wspomniał przede wszystkim o substancji czynnej Revysol (mefentriflukonazol), która już od ponad dwóch sezonów jest dostępna dla polskich rolników. Początkowo dostępna była w zakresie ochrony zbóż (prepataty: REvyFlex, Revysky, RevyTop). Od tego sezonu także jest wykorzystywana do ochrony buraka cukrowego przed chwościkiem buraka (preparat Belanty. Firma także weszła w zupełnie nowy segment, oferując rolnikom nasiona słonecznika. W tym roku wprowadzono dwie odmiany: Aluris CLP oraz InSun 222 CLP. Kolejnym zupełnie nowym segmentem w jakim chce być obecna firma są to produkty biologiczne. Odcisnęła swoją obecność oferując preparat sadownikom preparat RAK 3+4, oparty o technologię feromonową. Na uwagę zasługuję także biodegradowalna folia do ściółkowania Ecovio wykorzystywana głównie w ogrodnictwie i warzywnictwie.

Jak wspominał Cezary Urban BASF także obecna jest w zakresie digitalizacji. Firma rozwija platformę Xarvio, dzięki której rolnicy mogą w sposób precyzyjny aplikować środki produkcji.

Zdaniem Cezarego Urbana to wszystko w kontekście inflacji, drożejących środków produkcji i wchodzących w życie nowych przepisów jest bardzo ważne.

- Zwieńczeniem naszej wieloletniej pracy, strategii rynkowej, jest fakt, że po 25 latach mamy pierwsze miejsce na rynku środków ochrony roślin i to jest wynik, który jest potwierdzony przez niezależną firmą sondażową, a konkretnie Kynetec. Jestem dumny z tego sukcesu. Myślę że on wyznacza nam jeszcze bardziej ambitne cele na kolejne lata – mówił Cezary Urban.

Cezary Urban poinformował, że na podstawie badań rynkowych przeprowadzonych przez Kynetec, firma BASF w tym roku zanotowała najwyższy wynik w sprzedaży środków ochrony roślin Fot. AK

W dalszej części konferencji prasowej zaprezentowano zakresy działalności, a także największe innowacje lat ostatnich w pozostałych segmentach w jakich jest obecna firma. Poinformowano także o licznych akcjach społecznych, edukacyjnych a także charytatywnych, w które jest zaangażowana spółka.