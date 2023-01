W grudniu ubiegłego roku odbyła się 15. Konferencja ONZ ds. Różnorodności Biologicznej (COP15). Przyjęto tam globalne ramy różnorodności biologicznej Kunming-Montreal (z ang. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework). Co to oznacza w praktyce?

Podczas spotkania przyjęto porozumienie dotyczące bioróżnorodności biologicznej. Nazywane jest ono roboczo Porozumieniem Kunming-Montreal. Na czym się ono opiera? Zawiera ono cztery długoterminowe cele do 2050 r. i dwadzieścia trzy zadania, które globalnie mamy osiągnąć przed 2030 r. Jednym z ważniejszych zapisów jest fakt objęcia ochroną właśnie do roku 2030 r. 30 proc. naszej planety.

Ostateczny tekst historycznych globalnych ram różnorodności biologicznej Kunming-Montreal, uzgodniony na 15. spotkaniu Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej nosi nazwę CBD/COP/15/L25.

Jakie cele różnorodności biologicznej?

Pierwszy z nich to integralność, łączność i odporność wszystkich ekosystemów które zostaną utrzymane, wzmocnione lub przywrócone, co znacznie ma zwiększyć powierzchnię naturalnych ekosystemów do 2050 r.

Drugi dotyczy faktu, że różnorodność biologiczna jest wykorzystywana i zarządzana w sposób zrównoważony, a wkład przyrody w życie ludzi, w tym funkcje i usługi ekosystemów, jest doceniany, utrzymywany i wzmacniany, przy czym te, które obecnie spadają, są przywracane, wspierając osiągnięcie zrównoważonego rozwoju z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń do 2050 r.

Trzeci cel opiera się na finansach. Pieniężne i niepieniężne korzyści wynikające z wykorzystania zasobów genetycznych i informacji o sekwencji cyfrowej zasobów genetycznych oraz tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi, w stosownych przypadkach, są dzielone sprawiedliwie, w tym, w stosownych przypadkach, z ludnością tubylczą i społecznościami lokalnymi. Przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi, przyczyniając się w ten sposób do ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, zgodnie z uzgodnionymi na poziomie międzynarodowym instrumentami dostępu i podziału korzyści.

Czwarty cel to odpowiednie środki realizacji, w tym zasoby finansowe, budowanie zdolności, współpraca techniczna i naukowa oraz dostęp do technologii i transfer technologii w celu pełnego wdrożenia globalnych ram różnorodności biologicznej Kunming-Montreal są zabezpieczone i dostępne w równym stopniu dla wszystkich Stron, zwłaszcza krajów rozwijających się, w szczególności kraje najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające się państwa wyspiarskie, a także kraje o gospodarkach w okresie przejściowym, stopniowe zmniejszanie luki w finansowaniu różnorodności biologicznej wynoszącej 700 miliardów dolarów rocznie oraz dostosowywanie przepływów finansowych do globalnych ram różnorodności biologicznej Kunming-Montreal i wizji różnorodności biologicznej do 2050 r.

23 zadania Porozumienia Kunming-Montreal

Jak podano, cele obejmują 23 zorientowane na działanie globalne zadania, które należy podjąć w ciągu dekady, do 2030 r.

Jednym z nich (konkretnie drugim) jest fakt, że świat ma zapewnić, aby do 2030 r. co najmniej 30 proc. obszarów zdegradowanych ekosystemów lądowych, śródlądowych oraz przybrzeżnych i morskich zostało skutecznie odbudowanych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej oraz funkcji i usług ekosystemowych, integralności ekologicznej i łączności.

- Zapewnić i umożliwić, aby do 2030 r. co najmniej 30 proc. wód lądowych, śródlądowych oraz obszarów przybrzeżnych i morskich, zwłaszcza obszarów o szczególnym znaczeniu dla różnorodności biologicznej oraz funkcji i usług ekosystemowych, było skutecznie chronionych i zarządzanych poprzez reprezentatywne pod względem ekologicznym, dobrze połączone i sprawiedliwie zarządzane systemy obszarów chronionych i inne skuteczne obszarowe środki ochrony, w stosownych przypadkach uznające terytoria tubylcze i tradycyjne oraz zintegrowane z szerszymi krajobrazami, krajobrazami morskimi i oceanami, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wszelkie zrównoważone użytkowanie, w stosownych przypadkach na takich obszarach, jest w pełni spójne z wynikami ochrony, uznając i szanując prawa ludności tubylczej i społeczności lokalnych, w tym na ich tradycyjnych terytoriach – wynika z dokumentu CBD/COP/15/L25.

Kolejny cel to zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i negatywny wpływ zanieczyszczenia ze wszystkich źródeł do 2030 r. do poziomów, które nie są szkodliwe dla różnorodności biologicznej oraz funkcji i usług ekosystemowych, biorąc pod uwagę skutki skumulowane, w tym: zmniejszenie nadmiaru składników odżywczych traconych do środowiska o co najmniej połowę, w tym poprzez bardziej efektywne obieg i wykorzystanie składników odżywczych; zmniejszenie ogólnego ryzyka związanego z pestycydami i wysoce niebezpiecznymi chemikaliami o co najmniej połowę, w tym dzięki zintegrowanej ochronie przed szkodnikami, opartej na nauce, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i źródeł utrzymania; a także zapobieganie, ograniczanie i działanie na rzecz wyeliminowania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Zminimalizować wpływ zmiany klimatu i zakwaszenia oceanów na różnorodność biologiczną i zwiększyć jej odporność poprzez działania łagodzące, adaptacyjne i zmniejszające ryzyko związane z klęskami żywiołowymi, w tym poprzez rozwiązania oparte na przyrodzie i/lub podejścia ekosystemowe, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnych i wspieraniu pozytywnych skutków działań w dziedzinie klimatu na temat różnorodności biologicznej.

Ważny cel 10 dotyczy rolnictwa. - Zapewnienie, aby obszary objęte rolnictwem, akwakulturą, rybołówstwem i leśnictwem były zarządzane w sposób zrównoważony, w szczególności poprzez zrównoważone wykorzystanie różnorodności biologicznej, w tym poprzez znaczny wzrost stosowania praktyk przyjaznych dla różnorodności biologicznej, takich jak zrównoważona intensyfikacja, agroekologiczne i inne innowacyjne podejścia przyczyniające się do odporności i długoterminowej wydajności i produktywności tych systemów produkcji oraz bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej oraz utrzymania wkładu przyrody w życie ludzi, w tym funkcji i usług ekosystemowych – podano.

Cel 15 dotyczy tego, że należy podjąć środki prawne, administracyjne lub polityczne, aby zachęcić i umożliwić biznes, a w szczególności zapewnić, że duże i ponadnarodowe firmy i instytucje finansowe:

(a) Regularnie monitorować, oceniać i ujawniać w przejrzysty sposób swoje ryzyko, zależności i wpływ na różnorodność biologiczną, w tym wymagania dla wszystkich dużych i ponadnarodowych firm oraz instytucji finansowych wzdłuż ich operacji, łańcuchów dostaw i wartości oraz portfeli;

(b) dostarczać konsumentom informacji potrzebnych do promowania wzorców zrównoważonej konsumpcji;

(c) Sprawozdanie na temat zgodności z przepisami i środkami dotyczącymi dostępu i podziału korzyści, jeśli mają zastosowanie; w celu stopniowego zmniejszania negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną, zwiększania pozytywnego wpływu, zmniejszania ryzyka związanego z różnorodnością biologiczną dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz promowania działań zapewniających zrównoważone wzorce produkcji.

Cel 16: Zapewnić, aby ludzie byli zachęcani i umożliwiani im dokonywanie zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych, w tym poprzez ustanowienie wspierających polityk, ram legislacyjnych lub regulacyjnych, poprawę edukacji i dostępu do odpowiednich i dokładnych informacji oraz alternatyw, a do 2030 r. zmniejszyć globalny ślad konsumpcji w sprawiedliwy sposób, zmniejszyć o połowę globalne marnowanie żywności, znacznie ograniczyć nadmierną konsumpcję i znacznie ograniczyć wytwarzanie odpadów, aby wszyscy ludzie mogli dobrze żyć w harmonii z Matką Ziemią.

Cel 18: Zidentyfikować do 2025 r. i wyeliminować, wycofać lub zreformować zachęty, w tym dotacje szkodliwe dla różnorodności biologicznej, w sposób proporcjonalny, sprawiedliwy, sprawiedliwy, skuteczny i sprawiedliwy, przy jednoczesnym znacznym i stopniowym zmniejszeniu ich o co najmniej 500 miliardów dolarów amerykańskich rocznie do 2030 r., zaczynając od najbardziej szkodliwych zachęt, i zwiększać skalę zachęt pozytywnych na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

Cel 19: Znacznie i stopniowo zwiększać poziom środków finansowych ze wszystkich źródeł, w skuteczny, terminowy i łatwo dostępny sposób, w tym środków krajowych, międzynarodowych, publicznych i prywatnych, zgodnie z art. 20 Konwencji, w celu wdrożenia krajowych strategii i planów działania dotyczących różnorodności biologicznej , do 2030 r. mobilizując co najmniej 200 miliardów dolarów amerykańskich rocznie, w tym poprzez:

(a) Zwiększenie całkowitych międzynarodowych środków finansowych związanych z różnorodnością biologiczną z krajów rozwiniętych, w tym oficjalnej pomocy rozwojowej, oraz z krajów, które dobrowolnie przyjmują zobowiązania krajów-Stron rozwiniętych, na rzecz krajów rozwijających się, w szczególności krajów najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich, jak również kraje o gospodarkach w okresie przejściowym, do co najmniej 20 mld USD rocznie do 2025 r. i do co najmniej 30 mld USD rocznie do 2030 r.;

(b) Znaczne zwiększenie mobilizacji zasobów krajowych, ułatwione dzięki przygotowaniu i wdrożeniu krajowych planów finansowania różnorodności biologicznej lub podobnych instrumentów zgodnie z krajowymi potrzebami, priorytetami i okolicznościami

(c) lewarowanie finansowania prywatnego, promowanie finansowania mieszanego, wdrażanie strategii pozyskiwania nowych i dodatkowych zasobów oraz zachęcanie sektora prywatnego do inwestowania w różnorodność biologiczną, w tym za pośrednictwem funduszy wpływu i innych instrumentów;

(d) Stymulowanie innowacyjnych systemów, takich jak płatności za usługi ekosystemowe, obligacje ekologiczne, rekompensaty i kredyty związane z różnorodnością biologiczną, mechanizmy podziału korzyści, wraz z zabezpieczeniami środowiskowymi i społecznymi

(e) Optymalizacja dodatkowych korzyści i synergii finansowania ukierunkowanego na kryzysy związane z różnorodnością biologiczną i klimatem,

(f) Wzmocnienie roli działań zbiorowych, w tym podejmowanych przez ludy tubylcze i społeczności lokalne, działań skoncentrowanych na Matce Ziemi oraz podejść nierynkowych, w tym zarządzania zasobami naturalnymi na poziomie społeczności oraz współpracy i solidarności społeczeństwa obywatelskiego, mających na celu ochronę różnorodności biologicznej

(g) Zwiększanie skuteczności, wydajności i przejrzystości dostarczania i wykorzystywania zasobów.

Już teraz tzw. aktywiście ekologiczni podkreślają, że Unia Europejska powinna pójść jeszcze dalej niż zapisane cele w porozumieniu. Zaznaczają, że co najmniej 30 proc. lądów i mórz państw członkowskich UE powinno być pozbawione działań przemysłowych, a ściśle chronione co najmniej 10 proc. unijnego obszaru. Co Wy na to? Czy to porozumienie przełoży się na rolnictwo?