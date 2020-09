70 lat w branży ochrony roślin

Firma Rotam świętuje siedemdziesiąt lat na rynku. Początki jej działalności na świecie sięgają 1950 r. Wówczas firma rozpoczęła swoją działalność w dwóch obszarach: Live Sciences (środki produkcji dla rolnictwa) oraz dystrybucja i sprzedaż detaliczna żywności.

Pierwszy rodzaj działalności został wyodrębniony z czasem w odrębną spółkę Rotam CropSciences Ltd., z siedzibą w Hongkongu i zakładami produkcyjnymi m.in. na Tajwanie, w Hongkongu, a potem w Kanadzie. W roku 1991 powstała także w Hongkongu firma Rotam Agrochemical Company Ltd., a w 2009 r. Rotam Global AgroSciences Ltd., jako holding firm, która notowana jest obecnie na giełdzie. Zajmuje się ona badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą środków ochrony roślin oraz biostymulatorów na rynkach zagranicznych, m.in. w obu Amerykach, Europie, Azji i Afryce. Dostarcza ona lokalnym plantatorom w różnych rejonach świata z udziałem międzynarodowych i lokalnych firm dystrybucyjnych, środków w zakresie ochrony i biostymulacji upraw, w różnych segmentach produkcji.

Obecnie działalność Life Sciences jest podstawową działalnością Grupy Rotam, i pracuje na jej rzecz prawie 1000 osób na świecie. Pozostała część grupy zajmuje się m.in. produkcją farmaceutyków, leków weterynaryjnych i opakowań.

Aktualnie Rotam Group składa się z czterdziestu firm prowadzących działalność na całym świecie. Siedziba Grupy znajduje się w Vancouver w Kanadzie.

W Europie firma Rotam (Rotam Agrochemical Europe Ltd.) pojawiła się dopiero w 2008 r. otwierając swoje biuro w Wielkiej Brytanii. W kolejnych latach spółki założono także we Francji, Turcji, Niemczech.

Na terenie naszego kraju sprzedaż produktów Rotam prowadzona jest za pośrednictwem firm dystrybucyjnych. Lista zarejestrowanych w Polsce i sprzedawanych środków ochrony roślin obejmuje obecnie 28 produktów. Są to produkty przeznaczone dla rolnictwa i ogrodnictwa, w tym herbicydy, fungicydy i akarycydy.