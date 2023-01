80 tys.euro odszkodowania za zanieczyszczenie sąsiedniej uprawy znoszonym pestycydem

Oskarżony producent ziemniaka musi zrekompensować straty firmie, która uprawia rukolę; Fot. AK

Uszkodzenie sąsiedniej plantacji herbicydem to problem, który pojawia się co roku na polach w czasie przeprowadzania zabiegów ochrony. Należy mieć świadomość, że to nie jedyne szkody jakie mogą w tym okresie się pojawić. Znoszenie cieczy użytkowej na sąsiednie pole może doprowadzić do szkód jakościowych i dyskwalifikacji produktu, który wówczas nie nadaje się wówczas do sprzedaży.

Sąd Rejonowego Frankenthal (Palatynat) pod koniec grudnia 2022 roku zawyrokował, że rolnik z Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) musi wypłacić swojemu sąsiadowi odszkodowanie w wysokości 80 tyś. euro. Czytaj więcej Z każdych 100 zł wlanych do opryskiwacza, 20 zł ulega znoszeniu Oskarżonym jest rolnik, producent ziemniaka, który swojemu sąsiadowi, producentowi rukoli zanieczyścił płody pestycydem. Pestycydy na zasadzie dryftu przeniosły się na sąsiednie pole - czytamy na portal agrarheute.com. Dryft to poziome i pionowe znoszenie kropel cieczy roboczej. Występuje także przy bezwietrznej pogodzie w postaci inwersji. Dlatego pestycyd może się przenosić nawet na znaczne odległości niekoniecznie przy wietrznej pogodzie. Rukola skażona pestycydami stosowanymi w uprawie ziemniaków Jak ustalił sąd stosowany w uprawie ziemniaka pestycyd był dopuszczony do obrotu i był zarejestrowany w uprawie ziemniaka. Natomiast pestycyd o którym tu mowa nie był dopuszczony do stosowania w uprawie rukoli. Jak podaje agrarheute.com. według sądu z powodu wykrycia pozostałości śor w rukoli, zbiory poszkodowanego rolnika nie mogły zostać sprzedane. Jak czytamy dalej z oświadczeń biegłej izby wynika, to wiatr przeniósł środek ochrony roślin z pola ziemniaków na sąsiednie pole rukoli. Zdaniem izby, prawnie dopuszczalne wartości graniczne zostały przekroczone ponad 10-krotnie. W związku z tym uprawa rukoli zamiast trafić na sprzedaż, została skompostowana. Czytaj więcej Ziemniak i burak cukrowy. Jakie zbiory w roku 2022? Jak ustalono, zgodnie z wyrokiem nie można zarzucić poszkodowanemu, że nie przedsięwziął żadnych środków ostrożności w celu ochrony swoich upraw przed zanieczyszczeniem. Z drugiej strony sąd rejonowy za zaistniałą sytuację wini oskarżonego, gdyż na nim spoczywa odpowiedzialność w czasie stosowania środków ochrony. Rolnik zajmujący się uprawą ziemniaków musi teraz zrekompensować producentowi rukoli utracone dochody, pomniejszone o zaoszczędzone wydatki na zbiory, pakowanie i transport, które nie są już potrzebne. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Apelacja została złożona do Wyższego Sądu Okręgowego Palatynatu w Zweibrücken.

