Adiuwant dedykowany kukurydzy pozwala obniżyć dawkę herbicydu nawet o 30 %

Firma Agromix wprowadziła na rynek nowy adiuwant: Atpolan Kukurydza. Jest on przeznaczony do zabiegów herbicydowych powschodowych w kukurydzy. Jak podaje producent umożliwia on redukcję dawek herbicydów nawet do 30%, bez spadku skuteczności przeprowadzonego programu ochrony.

Od 2022 roku Z. P. H. AGROMIX z Niepołomic oferuje nowy adiuwant Atpolan Kukurydza.

Został on stworzony do zabiegów herbicydowych powschodowych w kukurydzy.

Skład Atpolan Kukurydza został opracowany tak aby produkt był dostosowany do specyficznych warunków jakie występują na powierzchni liści chwastów w okresie pomiędzy majem, a czerwcem . W tym okresie szybko na chwastach tworzy się gruba warstwa woskowa o słabej przepuszczalności oraz pojawiają się często warunki sprzyjające szybkiej krystalizacji herbicydu na liściu uniemożliwiające jego wnikanie do chwastów.

W składzie produkt zawiera substancje ułatwiające penetrację cieczy opryskowej przez warstwę kutykuli, humektanty oraz system umożliwiający aktywne wnikanie herbicydu do komórek roślinnych (poprzez aktywację pompy protonowej).

Adiuwant dedykowany kukurydzy

Na obecną chwilę jest to jedyny adiuwant stworzony i dedykowany do ochrony kukurydzy. Podobnie jak inne adiuwanty AGROMIX, wykazuje wielokierunkowe działanie. Wynika to z jego wielokomponentowego składu. Przekłada się to na jego dawkowanie. Zalecana dawka Atpolan Kukurydza wynosi od 1 do 1,5 l/ha, przy czym wyższa dawkę należy zastosować w niekorzystnych warunkach, na zaawansowane we wzroście chwasty i przy zredukowanych dawkach herbicydów. Atpolan Kukurydza został przebadany na polach doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie potwierdzono jego skuteczność oraz właściwości.

- Atpolan Kukurydza jest kolejnym adiuwantem w naszej ofercie o wielokierunkowym działaniu. Bardzo dobrze spisuje się przy zabiegach herbicydowych powschodowych, szczególnie przy stosowaniu herbicydów sulfonylomocznikowych w mieszaninie z innymi herbicydami o działaniu nalistnym oraz nalistno-doglebowym. Od dotychczas produkowanego Atpolanu BIO 80 EC Premium wyróżnia go nowa formulacja, która jak się okazało w badaniach bardzo dobrze sprawdza się w programach opartych na nikosulfuronie i rimsulfuronie. Są to dwa herbicydy, które nie wymagają adiuwanta olejowego pod warunkiem zapewnienia im warunków, w których mogą być rozpuszczone w środowisku wodnym. Adiuwant wykazywałyby przeciętne właściwości, gdyby nie wbudowany humektant. Niestety, herbicydy systemiczne wymagają pełnego rozpuszczenia, gdyż tylko w formie rozpuszczonej mogą wnikać do chwastów. Adiuwant przy dawkach herbicydów sulfonylomocznikowych w dawkach zredukowanych o 30% w stosunku do zalecanych, dawał skuteczność przewyższającą pełną dawkę herbicydu. Atpolan Kukurydza jest przykładem produktu spełniającego ideę Europejskiego Zielonego Ładu - mówi Adam Wachowski z firmy Z. P. H. Agromix.