Adiuwanty receptą na luki w ochronie?

Podczas tegorocznej 61. Sesji Naukowej IOR-PIB „Nowe strategie ochrony roślin” odbył się blok tematyczny, na którym omówiono rolę adiuwantów w ochronie roślin w aspekcie strategii Komisji Europejskiej

„Od pola do stołu”.

Strategia ta m.in. zakłada redukcję stosowanych pestycydów o 50 proc. do 2030 r. Wiele środowisk, w tym naukowych, zastanawia się nad wieloaspektowymi konsekwencjami takich działań oraz intensywnie poszukuje rozwiązań, które mogłyby te skutki złagodzić.

„Adiuwanty drogą do redukcji chemii w ochronie roślin” tak brzmiał kilkugodzinny panel tematyczny, podczas którego przytaczano wiele prac naukowych oraz przykłady z praktyki rolniczej, które stanowiły potwierdzenie postawionej tu tezy. Forum prowadził prof. Zenon Woźnica z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który również wygłosił wykład o stosowaniu adiuwantów z herbicydami. Zagadnienia na temat łącznego stosowania tych produktów z fungicydami omówił z kolei prof. Marek Korbas, a z insektycydami dr Tomasz Klejdysz (obaj z IOR – PIB Poznań). Podczas sesji podano bardzo wiele przykładów na to, że adiuwanty pozwalają ograniczyć koszty zabiegu, zwiększyć jego skuteczność oraz zmniejszyć ilość substancji czynnych środków ochrony roślin wprowadzanych do środowiska. Liczne badania i doświadczenia praktyki rolniczej wskazują również na możliwość utrzymania wysokiej skuteczności większości pestycydów stosowanych z wieloma adiuwantami w dawkach znacznie obniżonych.

Adiuwanty – stan obecny w Polsce

Jak wygląda rynek adiuwantów w Polsce? Trudno to oszacować. Zdaniem prof. Woźnicy, inaczej niż w przypadku środków ochrony roślin, informacje na ten temat są bardzo rozproszone – brakuje bazy danych, dane są niespójne, spotykane są nagminnie sytuacje o wadliwej kwalifikacji adiuwantów (niezgodna z ich przeznaczeniem).

Według zebranych przez naukowca informacji na styczeń 2021 r. dostępnych było co najmniej 120 produktów. Wśród nich można wyróżnić:

38 surfaktantów,

31 adiuwantów olejowych i ich pochodnych,

32 inne, w tym adiuwanty modyfikujące,

19 o niewiadomym składzie.

Martwi jednak fakt, że nie ma odpowiednich regulacji prawnych, które mogłyby gwarantować dostęp użytkownikowi do w pełni sprawdzonych, zweryfikowanych pod kątem skutecznego działania oraz bezpiecznych adiuwantów. To sprawia, że w obrocie handlowym pojawiają się produkty o wątpliwym pochodzeniu, a nawet działaniu. Jak zastrzegano na sesji, adiuwanty powinny podlegać rejestracji, tak jak środki ochrony roślin i ustalenie statutu legislacyjnego tych produktów w Polsce należy uważać obecnie za priorytet.

Dlaczego? Ponieważ produkty te muszą być ściśle stosowane według przeznaczenia, a źle użyte mogą wyrządzać więcej szkód niż pożytku. Przykładowo niewłaściwie dobrane mogą zmniejszyć skuteczność zabiegu, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do pojawienia się zjawiska fitotoksyczności. Uczulano także, że niekontrolowane stosowanie obniżonych dawek pestycydów wraz z adiuwantami stwarza niebezpieczeństwo przyspieszenia wystąpienia odporności u agrofagów.

Pomimo tych kilku zagrożeń wszyscy byli zgodni, że korzyści wynikające z prawidłowego zastosowania adiuwantów są bezdyskusyjne, a perspektywy na przyszłość bardzo duże. Produkty te mogą odegrać szczególne znaczenie w sytuacji wycofywania z użycia wielu substancji czynnych i mogą one stanowić skuteczne narzędzie umożliwiające realizację strategii Komisji Europejskiej.

Stosowanie adiuwantów z herbicydami

Od lat najintensywniej rozwija się rynek adiuwantów przeznaczonych do stosowania łącznie z herbicydami. Zdaniem profesora Woźnicy na tle tego typu produktów wyróżniają się adiuwanty wielofunkcyjne. Są one wynikiem wieloletnich prac badawczych realizowanych w kooperacji z różnymi jednostkami badawczymi w Polsce oraz z krajowym przemysłem chemicznym. Stanowią one mieszaninę starannie dobranych i współdziałających komponentów, dzięki czemu adiuwanty takie kompleksowo wpływają na najważniejsze czynniki ograniczające działanie herbicydów. Skutecznie ograniczają straty substancji czynnych na drodze od zbiornika opryskiwacza do miejsca ich działania.

Liczne doświadczenia polowe wskazują, że adiuwanty te zapewniają utrzymanie wysokiej i stabilnej skuteczności szerokiej gamy herbicydów stosowanych w dawkach zredukowanych nawet o 25-50 proc. Wykazano również możliwości wprowadzania adiuwantów wielofunkcyjnych bezpośrednio do formulacji herbicydowych. Od kilku lat na rynku są także dostępne produkty, które można łączyć razem z fungicydami oraz insektycydami.

Stosowanie adiuwantów z fungicydami

Wykład na ten temat wygłosił podczas sesji prof. Marek Korbas. Jego zdaniem praktyka rolnicza dysponuje ciągle niewystarczającą wiedzą z zakresu łącznego stosowania adiuwantów z fungicydami. Rolnicy zbyt rzadko korzystają jeszcze z takich rozwiązań. Dziś wiemy, że adiuwanty olejowe, które świetnie sprawdzają się np. z wieloma graminicydami czy herbicydami z grupy sulfonylomoczników absolutnie nie nadają się do stosowania z fungicydami. Badania potwierdziły jednak, że dobrze dobrane pozwalają na utrzymanie działania obniżonej o 30 proc. dawki fungicydów na podobnym poziomie jak dawki pełnej bez adiuwantu. Zdaniem profesora praktyka rolnicza oczekuje głównie takich możliwości, potwierdzonych badaniami naukowymi. Naukowiec wyraził zdanie, że istnieje konieczność prowadzenia dalszych szczegółowych badań naukowych. Niezbędna jest także weryfikacja dotychczas uzyskanych wyników z wykorzystaniem produktów nowo wprowadzonych na rynek.

Stosowanie adiuwantów z insektycydami

Nadzieje w adiuwantach widzi także dr Tomasz Klejdysz. Naukowiec uważa, że zastosowanie adiuwantów może ograniczyć lub wyeliminować część przyczyn niskiej skuteczność zabiegów insektycydowych. Dowodzą tego liczne badania wykonywane w tym zakresie w IOR-PIB w Poznaniu. Dodatek adiuwantu do insektycydu może powodować lepsze pokrycie szkodnika cieczą użytkową w trakcie zabiegu. Preparaty te pomagają także częściowo rozpuścić hydrofobowe substancje organiczne znajdujące się w kutikuli oskórka szkodników i umożliwiają tym samym lepsze wniknięcie substancji czynnych insektycydów do ciała owadów. W efekcie można uzyskać zadowalającą skuteczność zabiegu nawet przy obniżonych dawkach. Adiuwanty ułatwiają też wniknięcie substancji czynnych do tkanek rośliny. Mogą w ten sposób zwiększyć skuteczność insektycydów o działaniu układowym, a nawet powodować, że preparaty o działaniu powierzchniowym będą przejawiać w roślinie działanie wgłębne. W dobie kurczących się szczególnie szybko substancji insektycydowych takie efekty będą szczególnie pożądane.