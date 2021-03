Agrorewulucje - w końcu musiało do tego dojść!

Przed nami pierwszy w tym roku odcinek Agrorewolucji. To oznacza, że nasi prowadzący wraz z ekspertami z Intermag, Ciech Sarzyna oraz Grupa Azoty sprawdzili, czy zima zaskoczyła ich podopiecznych!

W końcu musiało do tego dojść! Kończy się krótka, choć intensywna zima, a bohaterowie Agrorewolucji... w końcu spotykają się całą ekipą! I to, co ciekawe, nie w Potoku Białym, Wielowsi czy Balcarzowicach, a w Kaliszu. I nie na polu lub w gospodarstwie, a na torze kartingowym. Chłopaki ich mentorzy wystartowali w wyścigu i świetnie się bawili (no, może z wyjątkiem Grześka, bo czwarty nikt nie lubi być), ale żeby nie było, że w tym odcinku skupiamy się tylko na rozrywce, to na początek zaglądamy do Michała, gdzie pokazujemy, jak prawidłowo przeprowadzić test na przezimowanie. Oglądajcie!