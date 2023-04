- Aby móc inwestować, szybko odpowiadać na oczekiwania rynku i rolników, potrzebne są jasne ramy prawne – a tych ciągle brakuje (…). Jeżeli chcemy przyspieszyć proces transformacji w rolnictwie, to przepisy muszą być bardzo przejrzyste i tworzone nie tyle w emocjach, co na podstawie twardych dowodów naukowych - mówił podczas EEC Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

Jakie są obecnie najważniejsze wyzwania stawiane dla branży rolnej? O tym mówił podczas krótkiej prezentacji, Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

Prezentacja stanowiła wstęp do debaty: Zielony Ład w polskim rolnictwie zorganizowanej w ramach trwającego XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego- European Economic Congress (EEC).

Wyzwań w rolnictwie nie ubywa, dochodzą nowe

Wyzwania są ogromne, jak nie największe w historii. Jeśli pomyślimy o kryzysie wodnym, o bezpieczeństwie żywnościowym, o zmianach klimatycznych i o środowisku geopolitycznym, to przed rolnictwem, rolnikami oraz całą branżą rolną stoją ogromne wyzwania – mówił podczas debaty Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

Podawał ku temu liczne przykłady. Zmiany klimatyczne to już fakt i z tym trudno dyskutować. Poważnym problemem jest także kryzys wodny.

- Przez ostanie 20 lat bardzo wiele rzeczy się wydarzyło. W 2004 r. 11 proc. krajów na świecie miało poważny problem z anomaliami pogodowymi takimi jak podtopienia, susze, tornada. W zeszłym roku już ponad połowa krajów (52 %) zmagała się takimi zdarzeniami - mówił Bernet.

Jak tłumaczył dalej, w związku z tym produkcja żywności na całej planecie, nie tylko w Europie, to spore wyzwanie.

Należy wspierać rozwój rolnictwa regeneratywnego

U progu kryzysu klimatycznego wszyscy zastanawiają się, jak obniżyć emisję gazów cieplarnianych i w jaki sposób wykorzystać do tego rolnictwo. To dobry kierunek, bo jak podał Bernet, choć rolnictwo jest odpowiedzialne za 20 proc. gazów cieplarnianych, może i powinno stać się rozwiązaniem w dobie tego kryzysu.

W odpowiedzi na te wyzwania, firma Bayer chce dostarczać konkretne i kompleksowe rozwiązania dla rolnictwa. Chce wspierać rolników, chcących realizować działania regeneratywne, zrównoważone czy z zakresu rolnictwa węglowego. Należy jednak pamiętać, że każda zmiana wprowadzana w gospodarstwie niesie ze sobą także pewne trudności lub ograniczenia i nie można rolnika zostawić samego z wyzwaniami, nie dając mu odpowiednich narzędzi.

W tym zakresie przykładowo stworzyła odpowiedni program w Europie, który również wdrażany jest Polsce. Jest to program mający na celu uświadomienie rolnikom, jak wygląda ich ślad węglowy w gospodarstwie i mówiący o tym, co można jeszcze zrobić, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. To będą konkretne korzyści dla rolników, którzy podejmą się takich działań.

Bayer uważa także, że odpowiedzią na wyzwania są także technologie cyfrowe, które mogą przenieść rolnictwo na kolejny poziom zaawansowania. Firma od lat rozwija działania z tego zakresu. Od niedawna współpracuje także z Microsoftem.

Tylko dobrze sprawdzone środki biologiczne

Obecnie wiele oczekuje się od produktów biologicznych. Aby jednak one mogły zostać odpowiednio wykorzystane i stały się wsparciem dla rolników, potrzebne są ramy prawne, aby z jednej strony przyspieszyć ich rejestrację, a z drugiej jak najszybciej wdrożyć je z powodzeniem do gospodarstw. Ramy prawne są też potrzebne rolnikom, aby mogli oni mieć dostęp tylko do skutecznych i bezpiecznych produktów. Jak zaznaczano w dyskusji, w przypadku środków biologicznych wiele spraw jest jeszcze nieunormowanych prawnie, co spowodowało, że na rynku środków bio powstał niemały bałagan.

Rolnictwo potrzebuje jasnych ram prawnych

Co kilkukrotnie firma zaznaczała, podobnie jak rolnikom tak i firmom nie jest łatwo poruszać się w obszarze obecnych zmian. Firma Bayer co roku inwestuje 2 miliardów euro w badania i rozwój w zakresie Crop Science. Planowanie inwestycji w Europie jest trudne, wymagania są bowiem bardzo wysokie.