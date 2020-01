Apel w sprawie konieczności analizy wycofywania substancji czynnych

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wystosował apel do komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa – Janusza Wojciechowskiego i do ministra rolnictwa – Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w sprawie konieczności analizy skutków wycofania określonych substancji czynnych z rynku Unii Europejskiej. Zgłoszono też potrzebę opracowania przepisów regulujących import żywności spoza Wspólnoty pod kątem pozostałości środków ochrony roślin.

PZPRZ podjął temat ważny dla każdego rolnika, a mianowicie problem ze zmniejszającą się pulą produktów do ochrony roślin i tym samym kłopotów w zwalczaniu agrofagów. Budzi to ogromny niepokój.

- Tak drastyczne ograniczenie liczby dostępnych preparatów powoduje, że jest to realny problem polskich rolników, którzy zostaną pozbawieni skutecznych i bezpiecznych środków do ochrony swoich upraw. Od początku 2018 r. z rynku zostało wycofanych lub zostało przeznaczonych do wycofania ponad 20 substancji czynnych (..). Z kolei proces dopuszczania kolejnych jest skomplikowany, rygorystyczny, kosztowny i czasochłonny (np. okres badań i testów poprzedzających jego zatwierdzenie na rynku UE trwa średnio 11 lat i kosztuje ok. 1 mld zł), dlatego przemysł nie jest w stanie szybko uzupełnić powstałej luki – napisano w komunikacie.

Jak dodano, takie postępowanie niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji jak np. utratę plonów, niższą skuteczność w walce z zagrożeniami na polu, wyższe koszty produkcji z powodu większej ilości zabiegów, a także rozwój szarej strefy.

- Taka sytuacja będzie miała przede wszystkim duży wpływ na dostępność i ceny żywności w przyszłości – napisał w oświadczeniu Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

Jako przykład, podano skutki zakazu stosowania neonikotynoidów, co w efekcie wpłynęło na trudności w kontroli występowania i zwalczania agrofagów. A dalsze wycofywanie kolejnych substancji czynnych zmniejsza konkurencyjność polskiego rolnictwa, ponieważ w krajach spoza UE (np. Ukraina), rolnicy nie produkują żywności zgodnie z wyśrubowanymi standardami.

- Domagamy się gruntownej analizy konsekwencji wycofania określonych substancji czynnych jeszcze przed podjęciem decyzji, jak również jasne i właściwe opracowanie przepisów regulujących import żywności spoza UE pod kątem pozostałości środków ochrony (tolerancje importowe) – napisano w apelu do komisarza.