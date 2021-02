Ardanowski: Nie prześpijmy konsultacji społecznych Planu Strategicznego dla WPR

-Powiem to bardzo zdecydowanie, ci którzy nie biorą udziału w Konsultacjach Społecznych Planu Strategicznego dla WPR eliminują się w przyszłości w sprawach krytykowania przyjętych rozwiązań – mówił podczas 61. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin -PIB Jan Krzysztof Ardanowski Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

-Jestem przekonany, że wszystkie rozwiązania, które chcemy realizować w ramach Wspólnej Polityki Rolnej muszą być konsultowane przez rolników. Ja to bardzo mocno podkreślam: trudno sobie wyobrazić zmiany w rolnictwie, nowe strategie, realizowane z powodu pewnych ideologicznych programów, projektów zgłaszanych przez polityków, których nie będą akceptowali, rozumieli rolnicy. Bo przecież oni są tymi, którzy nową Wspólną Politykę Rolną w szczególności będą realizować – mówił podczas swojego wystąpienia Jan Krzysztof Ardanowski.

-Mam jednak takie trochę nieodparte wrażenie, że zaczyna rozjeżdżać się wizja Wspólnej Polityki Rolnej między politykami, którzy chcą realizować swoje idę a rolnikami europejskimi. Oby do tego nie doszło, bo to nie dopuści do napięć społecznych, ale również krzywdy, która może być nieodwracalna dla tych którzy zajmują się rolnictwem – kontynuował.

Jak obiecał Ardanowski, rada którą z woli prezydenta kieruje zajmuje się planem strategicznym i będzie zajmowała się również po zakończeniu pierwszego etapu konsultacji.

- Chce to powtórzyć do wszystkich organizacji rolniczych, by nie zabrakło żadnej organizacji rolniczej, która nie weźmie udziału w konsultacjach planu strategicznego WPR. Bo od tego jaki będzie jego kształt zależy przyszłość polskiego rolnictwa w najbliższych latach – apelował dalej.

- Konsultując plant strategiczny, musimy zorganizować się szczególnie w kontekście ochrony roślin. Skoncentrować się na szczegółowych zapisach, które będą możliwe do zrealizowania w Polsce – wymieniał dalej.

Jego zdaniem szalenie ważne jest również to, co bezpośrednio wiąże się z ochroną roślin, by wymagane przez UE Ekoschematy w pierwszym filarze były racjonalne i jednocześnie przez rolników zrozumiałe. Powinno być ich duża ilość. Ważna jest także jasność i klarowność tych celów, które chcemy osiągnąć Ekoschematami. Nie może być sytuacji takiej, że rolnicy będą kwestionowali ich zrozumiałość.

Ardanowiski podał kilka przykładów niezrozumiałych a planowanych praktyk.

Według niego utrzymywanie okrywy roślinnej przez dłuższy okres po żniwach, ale bez możliwości zniszczenia chwastów na tych uprawach nie należy do dobrych kierunków. Doprowadzi to w przypadku roślin o krótkim okresie wegetacji do potwornego zachwaszczanie pól. -Co mają powiedzieć, rolnicy którzy przez lata dbali i pielęgnowali te swoje pola i eliminowani nasiona w glebie, które mogłyby wykiełkować, jeśli teraz zmuszani będą do takich działań. Ktoś tu może powiedzieć, że w końcu Ekoschematy będą dobrowolne, ale przecież bardzo niskie płatności bezpośrednie bez Ekoschematów, sprawią że rolnicy poczują ekonomiczny przymus – mówił Ardanowski.

Drugi przykład to uzależnienie otrzymania wsparcia dla hodowli bydła mięsnego przy podwyższonym dobrostanie od wyeliminowania sprzedaży tych zwierząt do zakładów, które będą stosowały określony tylko typ uboju, oczekiwany przez konsumentów muzułmańskich czy żydowskich. - To jest jakimś zaprzeczeniem logiki i pomieszaniem pojęć. Sprawy ideologiczne a do takich należy kwestia uboju rytualnego nie może być powiązane z prawem do ubiegania się o środki przez rolników. To byłoby nieuczciwe – wyrażał swoje zdanie Przewodniczący Rady.

Zdaniem Ardanowskiego logiczną kwestia pozostaje dbałość o glebę, odpowiednie zmianowanie i uprawa gatunków, które pozytywnie wpływają na glebę czego przykładem są rośliny bobowate.

Pewnie sprawą trudniejszą, ale wiążącą się przecież również z ochroną roślin jest fakt, że od tego roku pojawią się poważne problemy głównie w ochronie rzepaku. To nie tylko problematyka zapraw insektycydowych. Problem jest teraz szerszy.

Aradanowski również wyraził obawę, że ze spełnieniem wymogów i założeń Zielonego Ładu (którego zasadność nie kwestionuje) i przekierowania gospodarki człowieka gospodarki europejskiej na bardziej przyjazną środowisku i proekologiczną będą miały szczególny problem małe gospodarstwa. -Wielu, się wydaje, że zmniejszenie skali produkcji, nawożenie i ochrony to będzie jednocześnie zmniejszenie kosztów produkcji. Nic bardziej absurdalnego. Jeżeli rolnictwo ma zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe konsumentom europejskim to w dalszym ciągu musi ono produkować żywność w dużej ilości - kontynuował.

Zdaniem Ardanowskiego, aby sprostać wymaganiom Zielonego Ładu są potrzebne inwestycje w gospodarstwach. Tu kłania się rolnictwo precyzyjne, nowe typy opryskiwaczy, aplikatorów.

- Solą polskiego rolnictwa są gospodarstwa rodzinne, mniejsze, obawiam się i mówię to bardzo odpowiedzialnie, że to duże gospodarstwa szybciej dostosują się do wymogów Zielonego Ładu poprzez posiadanie zdolności inwestycyjnej – podsumował wątek Ardanowski.

Przypominamy, że konsultacje społeczne do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027, trwają do 15 lutego br i są dostępne na stronie MRiRW.



61. SESJA IOR-PIB potrwa do 12 lutego.