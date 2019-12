Ardanowski: Zmniejszenie stosowania pestycydów do 2030 roku jest dla Polski korzystne

Komisja Europejska przyjęła "Europejski Zielony Ład". To projekt strategii, która ma doprowadzić Unię Europejską do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen domaga się w nim zmniejszenia o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat stosowania chemicznych pestycydów w UE.

Według przewodniczącej wszystko, co jest związane z celami redukcji, pomaga w ochronie gatunków i zmian klimatu. W strategii „od pola do stołu” dla sektora rolnego UE stwierdzono, że do 2030 r. zużycie pestycydów chemicznych zmniejszy się o połowę, a zużycie pestycydów alternatywnych ( w tym biopreparatów) wzrośnie.

- Dla polskiego rolnictwa to rozwiązanie jest korzystne. To nie jest nic złego - skomentował decyzję Komisji Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.