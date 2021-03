ASAP i Accenture razem na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” rozpoczęło współpracę strategiczną z firmą doradztwa biznesowego Accenture. Oba podmioty w podpisanym porozumieniu o współpracy zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego i jego produktów w Polsce.

Jak podano w komunikacie prasowym, dzięki nawiązaniu współpracy możliwe będzie rozszerzenie prowadzonych dotychczas działań w zakresie promocji praktyk w obszarze zrównoważonego pozyskiwania surowców rolniczych w Polsce przez firmy z łańcucha odpowiedzialności za żywność. Ważnym elementem porozumienia jest również zwiększanie świadomości zrównoważonej żywności wśród polskich konsumentów.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce

– Musimy budować naszą przyszłość w bardziej zrównoważony sposób. Dotyczy to również rolnictwa, zwłaszcza w kontekście celów polityki rolnej i klimatycznej UE. Sami konsumenci są coraz częściej świadomi tego, skąd pochodzi oraz w jaki sposób wyprodukowana została żywność. Wspólne działania firm z całego łańcuchu odpowiedzialności za żywność tworzą realną szansę na zwiększenie dostępności zrównoważonej żywności w Polsce – powiedziała Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. W Polsce Accenture jest obecne od 1990 r. Zatrudnia 6 600 pracowników w 8 biurach w 5 miastach Polski.

– Zrównoważona gospodarka żywnościowa to przyszłość – w odpowiedzi na coraz większe wymagania interesariuszy i konsumentów w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), organizacje muszą wykazać, że dążą do zrównoważonego rozwoju, przestrzegają wysokich standardów etycznych i działają odpowiedzialnie we wszystkim, co robią. Idea rolnictwa zrównoważonego, pozwoli firmom zaadresować nowe trendy konsumenckie i wejść na ścieżkę wzrostu – powiedziała Agnieszka Kubera, Dyrektor Zarządzający Accenture w Polsce.

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.