Temat rolnictwa będzie obecny na tegorocznym XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Poruszane będą zagadnienia związane z zielonym ładem, który przynosi nową perspektywę dla całej branży. Czy ambitne cele podążają za zapewnieniem bezpieczeństwa żywności? Tak ważnego, zwłaszcza teraz.





EKG 2023 jest organizowany w dniach 24-26 kwietnia w Katowicach przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, czyli też wydawcę portalu farmer.pl i miesięcznika Farmer. 26 kwietnia o godzinie 9.30 odbędzie się debata pt. „Zielony Ład w polskim rolnictwie”, którą będzie moderował Radosław Iwański, redaktor naczelny „Farmera”. Jednym z jej uczestników będzie Wojciech Babski, prezes zarządu Ciech Sarzyna.

Skupiliśmy się na celach, a nie na drodze dojścia do nich

Nowe, procedowane przepisy, czyli projekt rozporządzenia dotyczący zrównoważonego stosowania pestycydów (SUR), który ma w praktyce wdrożyć ambitne cele Europejskiego Zielnego Ładu przedstawione jeszcze w roku 2020 pozostawia wiele do życzenia.

- Mam wrażenie, że decyzje polityczne niekoniecznie mają kontakt z rzeczywistością i planowaniem rozwiązań, co zaproponować rolnikom w zamian. Idzie to trochę w kierunku niemieckiej energetyki, która zamknęła elektrownie atomowe, a do niedawna paliliśmy jeszcze rosyjskim węglem. Generalnie założenia były dobre, a wyszło zupełnie inaczej, bo ktoś nie przemyślał jakie są tego konsekwencje – powiedział nam Wojciech Babski odnosząc się do zmieniających się koncepcji redukcyjnych stosowania pestycydów do poziomów 50 czy 80 proc.

- Podejmujący decyzje koncentrują się na celu, a na nie na środkach, jak do niego dojść. Powinno być odwrotnie – mówi Babski.

Jak zauważa, za chwilę może pojawić się kolejny problem. Europa zapatrzona w zmiany klimatu i ograniczenie produkcji rolnej może wkrótce zaopatrywać się na innych rynkach poza unijnych, które wcale nie dbają o zużycie konkretnych pestycydów lub o emisję dwutlenku węgla. To może przełożyć się na jakość żywności.

- Nie kwestionuję celów Zielonego Ładu, ale ich sposób wdrażania – mówi.

Jaką widzi przyszłość rolnictwa w kontekście rynku środków ochrony roślin?

Wojciech Babski chce zwrócić uwagę na sytuację związaną z najpopularniejszą substancją czynną, jaką jest glifosat, która od dłuższego czasu jest już na cenzurowanym. Przypominamy, że w roku 2017 Komisja Europejska wydała decyzję na odnowienie glifosatu na okres 5 lat, do 15 grudnia 2022 r. Pod koniec ubiegłego roku to odnowienie zostało przedłużone, ale nie na kolejne lata, tylko na rok, więc ponownie, pod koniec 2023 r. temat powróci. Dla firmy Ciech Sarzyna jest to o tyle istotne, iż posiada ona w swoim portfolio środek ochrony roślin, bazującego na technologii BGT („Better Glyphosate Technology”). Pozwala ona na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktów na bazie glifosatu przy obniżeniu o połowę dawki substancji czynnej na hektar, w porównaniu do istniejących standardów.

Prezes zauważa, to też co mówią praktycy, że mimo iż decyzje związane z glifosatem nie są powiązane bezpośrednio z EZŁ, ale mają wspólny mianownik. Brak rozwiązań alternatywnych. Poza tym nie mówi się o skutkach wycofania substancji, czyli np. zmian w technice upraw, problemów dla bezorkowców, a także kontekstu redukcji emisji dwutlenku węgla.

Czy grozi nam ponowne zerwanie łańcuchów dostaw

Prezes Ciech Sarzyna zwraca uwagę na bardzo ważny, już kolejny aspekt, dotyczący napiętej sytuacji na świecie i wpływu na rolnictwo. Przypomina, że z powodu pandemii koronawirusa były zerwane łańcuchy dostaw środków produkcji. Branża rolna jest w dużej mierze uzależniona od rynków zewnętrznych, w tym najbardziej w kontekście środków ochrony roślin, od tych azjatyckich.

Dlatego w jego opinii za chwilę może się pojawić kolejny problem związany z ewentualnym konfliktem Chin z Tajwanem.

Nasz rozmówca zwraca też uwagę, że ograniczając syntetyczne środki ochrony roślin UE promuje zużycie tych biologicznych. Ale nie daje narzędzi, żeby ta pula tych biopreparatów się powiększała. Wśród problemów wymienia tutaj brak jasnych kwestii regulacji prawnych, a także ich przeciwieństwo, zbyt rygorystyczne warunki np. dotyczące biopestycydów, które są rejestrowane prawie na takich samych zasadach jak chemiczne środki ochrony roślin.

- Ich rejestracja powinna być ułatwiona, ponieważ obecnie koszty i procedury, zniechęcają firmy do inwestowania w tego typu produkty – mówi nam Wojciech Babski.

I zadaje pytanie: Jaka jest wizja europejskiego rolnictwa i czym to rolnictwo powinno konkurować?

Zielony ład na EEC 2023

Ogólna tematyka debaty pt. „Zielony Ład w polskim rolnictwie” to: Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach Wspólnej polityki rolnej – standard czy system wymagający reformy? Zmiany w WPR. Kluczowe wyzwania wynikające z trendu zrównoważonej produkcji żywności dla potencjału polskiego rolnictwa, systemu produkcji i eksportu żywności. Rozwój rolnictwa regeneratywnego. Jakiego rodzaju zachęt potrzebują rolnicy, żeby przechodzić na bardziej zrównoważone systemy produkcji i w jaki sposób można skracać łańcuchy dostaw. Technologie, produkty i modele organizacyjne wspierające zieloną transformację rolnictwa. Miejsce Polski w docelowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa żywnościowego.