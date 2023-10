Jesienią, gdy na zewnątrz robi się chłodno, gryzonie szukają schronienia wewnątrz budynków. W tym roku obserwujemy plagę myszy i szczurów, które w ogromnych ilościach wchodzą do domów i zabudowań gospodarczych. Jak je zwalczać?

Przy panujących obecnie temperaturach nie tylko ludziom, ale i zwierzętom zaczyna doskwierać chłód. Wobec trwających zbiorów ostatnich tegorocznych płodów rolnych, gryzoniom wkrótce zacznie brakować łatwo dostępnego pożywienia. Z tego względu myszy i szczury tłumnie szukają schronienia w gospodarstwach, poszukując ciepłego i suchego kąta, a także dostępu do spiżarni, magazynu paszy czy zbóż albo piwnicy ze zgromadzonymi na zimę warzywami.

Gryzonie jako szkodniki magazynowe

Od wieków wiadomo, że niezwykle uciążliwymi szkodnikami magazynowymi są gryzonie. Myszy i szczury, ze względu na swoją wielkość i żarłoczność, niszczą duże ilości ziarna, jednocześnie zanieczyszczając magazyn odchodami. Gatunki te znane są też ze swojej inteligencji i przebiegłości, przez co mimo dużych rozmiarów ciała bywają trudne do wytępienia. W pewnym stopniu sprawdzają się różnego rodzaju łapki, a także utrzymywane w gospodarstwach psy i koty. W magazynach zbożowych czy paszowych nie warto raczej zawracać sobie głowy trutkami, stosowanymi choćby w piwnicach czy na strychach, gdyż gryzonie mając dostęp do nieograniczonych zapasów sprawdzonego pożywienia, raczej nie zdecydują się na spróbowanie czegoś innego.

Przyjmuje się, że przeciętny szczur w ciągu 10 dni zjada tyle ziarna, ile sam waży. Trzeba mieć na uwadze, że są to zwierzęta stadne i populacje zazwyczaj liczą przynajmniej po kilkadziesiąt osobników. Z tego względu populacja licząca 100 szczurów jest w stanie zjeść w ciągu roku ponad tonę pożywienia. Jeśli gryzonie nie mieszkają w samym magazynie, a jedynie przychodzą do niego na żer, często decydują się na znoszenie ziarna do swoich gniazd.

Zwalczanie gryzoni

Obecnie coraz częściej propaguje się nie zwalczanie a odstraszanie szkodników. W przypadku gryzoni pewnym rozwiązaniem są łapki, pozwalające na łapanie zwierząt bez och zabijania. Należy się jednak zastanowić, co dalej zrobić z taką myszą czy szczurem. Zwolennicy łapek podkreślają, żeby takie zwierzę wypuścić na wolność i pozwolić mu znaleźć nowy dom. W praktyce trzeba się liczyć z tym, że szkodnik za jakiś czas wróci albo zrobimy „prezent” sąsiadowi.

Skupmy się więc na typowym zwalczaniu gryzoni. Wybór środków, w przeciwieństwie do substancji aktywnych, jest dość szeroki i na którykolwiek z nich byśmy się nie zdecydowali, należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Z trutką nie mogą mieć styczności osoby postronne, zwłaszcza dzieci, ale też zwierzęta gospodarskie i towarzyszące. Nie można również dopuścić do jakiegokolwiek kontaktu z żywnością lub paszą.

Zasadniczo najskuteczniejsze jest gazowanie pomieszczeń. W formie tabletek, wydzielających pod wpływem wilgoci z powietrza toksyczny gaz, dostępny jest fosforek glinu zwalczający szerokie spektrum szkodników, w tym gryzonie. Tam, gdzie gazowanie nie wchodzi w grę, pozostaje zastosowanie różnego rodzaju granulatów czy zatrutego ziarna, jednak należy się liczyć z tym, że jeśli w pobliżu będzie dostępne sprawdzone pożywienie, gryzonie mogą omijać truciznę.