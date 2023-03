Firma BASF symbolicznie otworzyła kolejny sezon podczas spotkania w Centrum Kompetencji w Pamiątkowie 15 marca. Konferencja była okazją do przedstawienia nowości w portfolio zarówno środków ochrony roślin, jak i rozwiązań cyfrowych.

Nowy herbicyd dla coraz popularniejszych upraw

Mowa o soi i słoneczniku, które coraz śmielej wchodzą na polskie pola. Firma BASF zapowiedziała wprowadzenie w tym sezonie nowego herbicydu, przeznaczonego do ochrony właśnie tych upraw. Preparat Pulsar 40 to herbicyd powschodowy do zwalczania zarówno dwu-, jak i jednoliściennych chwastów w uprawie soi oraz odmian słonecznika w technologii Clearfield. Jak tłumaczył Paweł Biliński, herbicyd Pulsar 40 pobierany jest w 70 proc. przez liście, a w 30 proc. przez korzenie chwastów.

Substancją czynną środka Pulsar 40 jest imazamoks (40 g/l). Herbicyd oferowany będzie w opakowaniach 5-litrowych. Dawka wahać się będzie w zakresie 1-1,25 l/ha. W uprawie soi aplikacja herbicydu powinna przypaść na fazę BBCH 12-16. W słoneczniku środek stosuje się w fazie 4-6 liści.

- Najważniejsze, by herbicyd zastosować wtedy, gdy chwasty dwuliścienne będą w fazie 2-4 liści, maksymalnie 6 liści; zaś chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści - mówił Paweł Biliński.

Jak zapewnia firma BASF, Pulsar 40 charakteryzuje się odpornością na zmywanie już po godzinie od zastosowania. Podkreślono także, że jest to produkt sformułowany do użycia "na gotowo", bowiem w swoim składzie zawiera adiuwant.

Ratunek dla ziemniaka

Jak mówił Przemysław Kostrzewski, w ostatnich latach alternarioza to coraz większe zagrożenie dla plantacji ziemniaków, co wynika ze zmian klimatu. Wycofanie mankozebu znacznie zawęziło możliwości ochrony ziemniaka przed tą chorobą, dlatego firma BASF od tego sezonu wprowadza do swojej oferty nowy fungicyd, Revyona, przeznaczony do walki z alternariozą ziemniaka.

Revyona to kolejna odsłona najnowszego triazolu od BASF, czyli mefentriflukonazolu, znanego jako Revysol. Oprócz ochrony ziemniaków produkt przeznaczony będzie również do stosowania w uprawach sadowniczych.

W ziemniakach Revyona aplikuje się w dawce 1,25 l/ha w fazie BBCH 21-93. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie to 3, jednak, jak zaznaczył Przemysław Kostrzewski, należy pamiętać o zasadach przeciwdziałania odporności patogenów. Firma BASF zaleca stosowanie tego fungicydu przemiennie z preparatami o innym mechanizmie działania, np. z grupy SDHI.

- W portfolio BASF jest to kolejny produkt przeciw alternariozie, obok funficydów Cabrio Duo 112 EC i Signum 33 WG - mówił Kostrzewski.

Cechy fungicydu Revyona, na jakie zwraca uwagę firma BASF, to skuteczność działania w niskich temperaturach oraz długość działania nawet do 3 tygodni po zastosowaniu. Przemysław Kostrzewski dodał, że produkt charakteryzuje się wysoką stabilnością w kontakcie z silnym promieniowaniem UV i korzystnym profilem środowiskowym ze względu na brak zapachu, ograniczoną mobilność w glebie, ograniczoną lotność i bezpieczeństwo dla ssaków czy owadów pożytecznych.

BeneFito, czyli korzyści za punkty

W tym sezonie BASF wprowadza również nową odsłonę programu partnerskiego dla klientów, który Rafał Maras nazwał hybrydą programu lojalnościowego z rabatowym.

W ramach programu BeneFito uczestniczący w nim klienci otrzymują punkty za zakupy produktów BASF u autoryzowanych dystrybutorów. Przy zakupach łącznych punkty będą zwielokrotnione. Wszystkie punkty będą sumować się na koncie; wykorzystać będzie je można w formie rabatu, przelewu na konto, kart przedpłaconych czy innych nagród.