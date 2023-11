Obszary wrażliwe, co to takiego? fot. Shutterstock

To już kolejna faza podejścia do zmniejszenia zużycia środków ochrony roślin w Unii Europejskiej. Wkracza ona w kluczową fazę, a dla nas najważniejsza chyba obecnie jest interpretacja definicji tzw. obszarów wrażliwych, bo obecnie dotyczy ona nawet całej Polski.

Obecnie w projekcie SUR występuje przeniesienia 50 proc. celów redukcyjnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich użyciem na poziom państw członkowskich.

Zagrożeniem jest propozycja całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach wyznaczonych na podstawie dyrektywy wodnej (w przypadku Polski zgodnie z przedstawioną interpretacją byłby to cały obszar kraju), wykluczającego de facto możliwość prowadzenia produkcji rolniczej.

UE chce licznych obciążeń administracyjnych nakładanych na rolników i administrację, takich jak np. obowiązkowe korzystanie z doradztwa, prawnie wiążące metodyki integrowanej ochrony roślin, elektroniczny rejestr integrowanej ochrony roślin.

Przypominamy, że w celu przeniesienia ambicji Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i ryzyka z tym związanego na poziom prawa unijnego Komisja Europejska opracowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115 (SUR). Pisaliśmy o nim już wielokrotnie, jeszcze przed ogłoszeniem go szeroko w czerwcu 2022 r. Uczynił to ówczesny wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Bardzo za nim lobbował, nawet pojawiły się swego czasu informacje dotyczące, że prowadził on indywidualne spotkania z unijnymi prawodawcami, aby przekonać ich do wniosków wykonawczych UE dotyczących ograniczenia stosowania pestycydów (SUR) i odbudowy przyrody (NRL). Następnie wydawało się, że dyskusje nad SUR będą przesunięte na rok 2024. W międzyczasie Timmermans, który optował za tym rozporządzeniem w sierpniu tego roku poinformował, że odchodzi z Komisji Europejskiej. Czy to zmieniło politykę odnośnie stosowania środków ochrony roślin? Niestety nie, kurs się bardziej zaostrzył. W październiku okazało się, że jego miejsce zajął inny Holender Wopke Hoekstra, który został nowym komisarzem UE ds. klimatu. Nie złagodził on kursu w polityce klimatycznej i ambitnych celów Zielonego Ładu.

Komisja Środowiska o SUR

Niepokojące w kontekście zmniejszenia zużycia pestycydów było niedawne, z końca października stanowisko Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) odnośnie projektu rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin tzw. SUR. Według którego na tzw. obszarach wrażliwych będzie można stosować środki ochrony roślin zatwierdzone wyłącznie dla rolnictwa ekologicznego. Takim obszarem jest np. Natura 2000, która w Polsce obejmuje 1/5 lądowej powierzchni kraju.

Poza tym zawarto w tym stanowisku, że do 2030 roku UE ma ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i ryzyko związane z nimi o co najmniej 50 proc. oraz stosowanie tzw. „bardziej niebezpiecznych środków” o 65 proc. w porównaniu do średniej z lat 2013-2017. Pisaliśmy o tym w artykułach poniżej. Teraz 20 listopada ma się nim zająć Parlament Europejski. Czy złagodzi podejście do SUR? Alarmowaliśmy o tym od początku. Na razie konkretów brak.

Wrażliwe obszary wrażliwe

Z naszego punktu widzenia te obostrzenia są bardzo ważne dla rolnictwa, bo wiele gospodarstw tylko i wyłącznie prowadzi działalność w ramach Natura 2000, a przecież nie chce, i nie zamierza przestawiać się na produkcję ekologiczną. Definicja obszarów wrażliwych jest zatem tutaj bardzo kluczowa, bo nawet może dotyczyć całego obszaru Polski. Poprosiliśmy o interpretację w tej sprawie nasze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasz kraj od początku jest przeciwny tak ostremu podejściu do zmniejszenia zużycia pestycydów, ale czy nowe władze będą myśleć podobnie?

Póki co Wydział Prasowy resortu rolnictwa odpowiedział nam, że stanowisko Polski wobec projektu, w jego obecnym brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Europejską, jest zdecydowanie negatywne.

Główne uwagi wobec projektu dotyczą w szczególności:

przeniesienia 50% celów redukcyjnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich użyciem na poziom państw członkowskich,

całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych, w tym na obszarach NATURA 2000 i obszarach wyznaczonych na podstawie dyrektywy wodnej (w przypadku Polski zgodnie z przedstawioną interpretacją byłby to cały obszar kraju), wykluczającego de facto możliwość prowadzenia produkcji rolniczej,

licznych obciążeń administracyjnych nakładanych na rolników i administrację, takich jak: obowiązkowe korzystanie z doradztwa, prawnie wiążące metodyki integrowanej ochrony roślin, elektroniczny rejestr integrowanej ochrony roślin, szczegółowe obowiązki informacyjne wobec Komisji Europejskiej, szerokich i nieprecyzyjnych kompetencji dla Komisji Europejskiej.

Te zagadnienia są bardzo kluczowe, a śmiem twierdzić, że pomijane w dyskusji medialnej. Jest o nich bardzo cicho, a wprowadzenie ich w życie w tym kształcie oznaczałoby prowadzenie produkcji ekologicznej na całym obszarze Polski.

Brak podstaw do redukcji

- W ocenie Polski proponowane rozwiązania nie zostały przy tym uzasadnione naukowo, a sporządzona dla projektu ocena wpływu budzi szereg zastrzeżeń co do rzetelności jej sporządzenia. Powyższe stanowisko Polska prezentuje konsekwentnie w trakcie prac nad projektowanym rozporządzeniem. Polska współpracuje przy tym ściśle z państwami, które podzielają podobne zastrzeżenia wobec projektu, m.in. inicjując i koordynując wspólne stanowiska oraz przygotowując wspólne propozycje zapisów alternatywnych dla ujętych w projekcie. W tym zakresie Polska współpracuje blisko z kilkunastoma państwami członkowskimi – podał farmer.pl resort rolnictwa.

Jak napisano dalej, w odniesieniu do proponowanych ograniczeń w stosowaniu środków ochrony roślin na tzw. „obszarach wrażliwych” zastrzeżenia Polski dotyczą tak samej definicji tych obszarów, która jest zbyt szeroka i niejednoznaczna, jak i proponowanego zakazu stosowania środków ochrony roślin. Proponowane rozwiązania są dla Polski niemożliwe do zaakceptowania.

Pytanie tylko czy da się coś w tej kwestii zmienić?

Co robi Polska?

- W ramach prac nad projektem Polska proponuje zachowanie elastyczności w odniesieniu do wprowadzania ograniczeń w stosowaniu środków ochrony roślin na „obszarach wrażliwych” i pozostawienie kompetencji w zakresie wyznaczania takich obszarów, jak i wprowadzanych ograniczeń państwom członkowskim. Propozycja w tym zakresie została przekazana Prezydencji Hiszpańskiej. Należy bowiem przypomnieć, że w obecnych polskich przepisach krajowych obowiązują już ograniczenia dotyczące stosowania środków ochrony roślin m.in. na obszarach cennych przyrodniczo (rezerwaty przyrody i parki narodowe), jak i obszarach wykorzystywanych przez grupy szczególnie narażone (place zabaw, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szpitale, strefy ochronne „A” wydzielone na obszarach uzdrowisk lub obszarach ochrony uzdrowiskowej). W ocenie Polski rozwiązania te spełniają swoją rolę – informuje nas ministerstwo rolnictwa.

Jak poinformowano nas, Polska obserwuje prace toczące się na forum Parlamentu Europejskiego i finalnie przyjęte przez Parlament Europejski stanowisko będzie poddane szczegółowej ocenie.

- Niemniej, priorytetem dla Polski pozostaje zachowanie i wzmacnianie podstawowej funkcji rolnictwa, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli Unii Europejskiej. Polska nie będzie akceptować rozwiązań, które istotnie naruszałyby ten priorytet – poinformowało nas ministerstwo rolnictwa.

Czy uda się ten głos podtrzymać i wprowadzić w życie? Gra toczy się o naprawę wysoką stawkę o której bardzo mało się mówi. Dlaczego?