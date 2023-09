Bayer inwestuje 220 milionów euro w badania i rozwój (R&D) w swoim zakładzie w Monheim. Jest to największa pojedyncza inwestycja firmy w działalność związaną z ochroną roślin w Niemczech od czasu założenia kampusu w Monheim w 1979 r.

Nowy kompleks ds. bezpieczeństwa produktów obejmować będzie laboratoria, biura i szklarnię.

Jego główny nacisk będzie położony na rozwój nowej generacji chemikaliów zapewniających zrównoważoną przyszłość.

Jak informuje Bayer w komunikacie prasowym, nowy obiekt wzmocni wysiłki firmy na rzecz rolnictwa regeneracyjnego poprzez opracowywanie i wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań w zakresie ochrony upraw, które mają jeszcze lepszy profil środowiskowy niż te obecnie dostępne i będą odgrywać kluczową rolę w znacznym zmniejszeniu wpływu rolnictwa na środowisko.

- Patrząc w przyszłość, musimy radykalnie przekształcić dzisiejsze systemy rolnicze i przejść na praktyki rolnictwa regeneracyjnego, które produkują więcej za mniej, a jednocześnie przywracają więcej. Istnieje duże zapotrzebowanie na wykroczenie poza ustalone standardy bezpieczeństwa w celu odblokowania przełomowych innowacji i rozwiązań w zakresie ochrony upraw za pomocą lepsze profile środowiskowe – powiedział dr Robert Reiter, kierownik działu badań i rozwoju w dziale Crop Science firmy Bayer.

Jak dodaje dalej: - Środki utrzymania rolników i społeczności, którym służą na całym świecie, w dużej mierze zależą od akceptacji naszych produktów przez konsumentów, prawodawców i organy regulacyjne na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej znaczącej inwestycji nie tylko pomagamy przyspieszyć rozwój nowej generacji środków ochrony roślin, ale także podkreślić nasze głębokie zaangażowanie w przejrzystość i dialog.

Inwestycja stanowi także wyraźne zaangażowanie w Europę jako bazę operacyjną, a także jeden z ważnych kamieni węgielnych przyszłej koncepcji firmy Bayer dla Niemiec.

-Nawet w czasach niepewności gospodarczej skupiamy się na innowacjach i technologiach przyszłości – zauważył Dirk Backhaus, dyrektor ds. zaopatrzenia produktów w Crop Science.

Rolnictwo zrównoważone i regeneratywne kluczem do sukcesu

Innowacje oparte na nauce są kluczem do zrównoważonego i wysoce produktywnego systemu rolnictwa, który jest w stanie wyżywić stale rosnącą populację świata. Crop Protection chroni około 30 procent plonów na całym świecie. Stanowi to równowartość żywności dla ponad 2 miliardów ludzi i ogranicza dalszą zmianę sposobu użytkowania gruntów w stosunku do siedlisk naturalnych. Możliwość wynalezienia lepszych, neutralnych dla klimatu i przyjaznych dla środowiska produktów ochrony roślin jest ogromna i ma na celu wzmocnienie globalnej konkurencyjności firmy Bayer. Inwestycja ta odzwierciedla także zaangażowanie firmy Bayer w potencjał innowacyjny Niemiec i Europy.

Nowy obiekt w Monheim

Nowe zaplecze badawczo-rozwojowe będzie ważnym kamieniem węgielnym nowego podejścia firmy Bayer do innowacji w firmie. Przewidywany okres budowy nowego obiektu w Monheim wyniesie około 3 lata. Pełne oddanie do użytku planowane jest na rok 2026. Zatrudnionych będzie około 200 nowych pracowników.

Ochrona środowiska zmienia ustalone oceny bezpieczeństwa

W Europie, a także w innych regionach rygorystyczne ramy polityczne i regulacyjne zapewniają, że środki ochrony roślin są bezpieczne, jeśli są stosowane zgodnie z instrukcjami na etykiecie, i że nie mają niedopuszczalnego wpływu na środowisko.

- Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych produktów, uwzględniamy wszystkie obawy organów regulacyjnych, wykorzystując wysokiej jakości pakiety danych dotyczących metabolizmu, ludzi i środowiska do dokładnej oceny ryzyka – zauważył dr Axel Trautwein, dyrektor ds. nauk regulacyjnych w Crop Science. -Nowy budynek umożliwi prowadzenie testów i badań zgodnie z normami regulacyjnymi i w bardziej realistycznych warunkach, podobnych do naturalnych.

Oprócz analizy pozostałości i badań metabolizmu w uprawach docelowych, roślinach uprawianych zmianowo i zwierzętach hodowlanych pod kątem bezpieczeństwa ludzi, głównym obszarem zainteresowania będzie bezpieczeństwo środowiskowe. Obejmuje to badania narażenia w różnych przedziałach środowiska, a także badania bezpieczeństwa organizmów niebędących przedmiotem zwalczania, takich jak organizmy wodne i glebowe, dzikie ptaki i ssaki oraz zapylacze, takie jak pszczoły miodne i trzmiele, w celu uzyskania całościowego zrozumienia narażenia środowiska przy stosowaniu środków ochrony upraw. Ponadto elastyczny projekt laboratorium umożliwia przyszłe dostosowania do dynamicznego globalnego krajobrazu regulacyjnego.

Sztuczna inteligencja pomaga firmie Bayer zaprojektować następną generację środków ochrony roślin

-Dzięki naszemu nowemu, przełomowemu podejściu do innowacji – co nazywamy CropKey – projektujemy teraz cząsteczki, zamiast je wybierać – powiedziała Rachel Rama, dyrektor ds. małych cząsteczek w Crop Science. -Opiera się to na koncepcji odkrywania, która pozwala nam tworzyć rozwiązania w oparciu o predefiniowane profile bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, które wykraczają poza obecne standardy. Analiza danych, wczesne badania bezpieczeństwa, modelowanie i sztuczna inteligencja to kluczowe elementy, które umożliwiają naszym czołowym naukowcom stworzenie nowej generacji środków ochrony roślin, wykorzystując ogromne ilości danych i uczenia maszynowego oraz ustanawiając nowy punkt odniesienia.

-Dzięki naszej inwestycji w Monheim budujemy teraz nową bazę danych w zaawansowanym technologicznie środowisku pracy, które będzie bardzo atrakcyjne dla naszych badaczy i przyszłych najlepszych talentów.