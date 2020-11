Bayer buduje rolniczą sieć blockchain za pomocą BlockApps

Nową, opartą na technologii blockchain sieć biznesową opracowano we współpracy z Bayer oraz firmy BlockApps. Stworzona siec ma poprawić jakość, bezpieńczeństwo i zrównoważony rozwój w zakresie produkcji żywności.

BlockApps, dostawca platform typu blockchain dla klientów korporacyjnych, oraz dział Crop Science firmy Bayer poinformowali w informacji prasowej o uruchomieniu sieci TraceHarvest Network, która zmienia sposób zarządzania produktami rolnymi.

Zadaniem platformy będzie ustanowienie nowych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju, umacniając transformację cyfrową i rezyliencję systemów żywnościowych, które będą kształtować przyszłość rolnictwa.

Nowa platforma pomoże rolnikom (niezależnie od wielkości ich gospodarstw) uzyskać dostęp do nowych rynków i usług, jak również zwiększyć rentowność poprzez możliwość oferowania nowych produktów premium. Dzięki dostępowi do wzbogaconych informacji dotyczących łańcucha dostaw platforma pozwoli rolnikom na optymalizację ich własnej działalności. Potencjał TraceHarvest można wykorzystać także w innych ważnych obszarach, np. dopłaty do pochłaniania emisji dwutlenku węgla związane z wycofywaniem produktów żywnościowych z rynku, promując zarówno zrównoważony rozwój, jak i dobrostan konsumentów. Dzięki platformie informacje dotyczące cyklu życia produktów rolnych pozwolą na prowadzeniei nagradzanie zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu dostaw żywności.

Sieć BlockApps TraceHarvest jest pierwszym rozwiązaniem typu blockchain, które umożliwia śledzenie pełnego cyklu życia produktów rolnych – począwszy już od źródła nasion. W przypadku produktów takich jak nasiona zapewnia to uzyskanie pełnego nadzoru nad ich sprzedażą, wymianą, wysiewem, zbiorem i przetwarzaniem. Platforma ta stanowi pierwsze i najlepsze w swojej klasie rozwiązanie dla branży produkcji zbóż. Rolnicy, producenci, sprzedawcy i przetwórcy mogą dzielić się wybranymi danymi i przeglądać je w ramach jednej, bezpiecznej platformy, udostępniając działania dla całego łańcucha. Usprawnione zaangażowanie i wymiana informacji w czasie rzeczywistym pozwala wszystkim stronom na identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych ze śledzeniem produktów i integralnością szybciej, niż było to możliwe w przypadku wcześniejszych procesów wykonywanych ręcznie.

Bayer korzystał z TraceHarvest w ciągu kilku sezonów wegetacyjnych, aby śledzić cykl życia i status najcenniejszych produktów rolnych firmy (w tym soi i kukurydzy) od sprzedaży i wysiewu po zbiór. Rolnicy, producenci, dystrybutorzy i przetwórcy będący członkami tej samej sieci TraceHarvest mogą za jej pomocą obserwować drogę swoich produktów, uzyskując w ten sposób pełny wgląd w źródła ich upraw.