Firma Bayer ogłosiła dzisiaj partnerstwo z francuską firmą M2i Group w celu dostarczania plantatorom owoców i warzyw na całym świecie biologicznych środków ochrony roślin na bazie feromonów. Dzięki umowie firma Bayer stanie się wyłącznym dystrybutorem wybranych produktów M2i zwalczających szkodniki z rzędu motyli w uprawach obejmujących owoce pestkowe i ziarnkowe, pomidory i winogrona.

M2i Group zajmuję się produkcją feromonów w Europie i posiada doświadczenie w opracowywaniu, formułowaniu i wytwarzaniu złożonych molekuł.

Firma Bayer opracuje innowacyjną technologię aplikacji, a także dostarczy producentom komplementarny system cyfrowych rozwiązań obejmujący narzędzia do monitorowania szkodników, oraz wspomagające wyznaczenie terminu aplikacji.

Feromony biologiczne

Feromony biologiczne stanowią nietoksyczną możliwość biologicznej ochrony upraw, jednocześnie chroniąc różnorodność biologiczną i pożyteczne owady zapylające. Opatentowana przez M2i technologia mikrokapsułkowania pochodzenia biologicznego oznacza długotrwałą kontrolę feromonów bez pozostałości i bez odpadów z tworzyw sztucznych. Pierwsze produkty zapewniaj 90 dni minimalnej ochrony w uprawach owoców i warzyw z wykorzystaniem technologii dyfuzji feromonów o kontrolowanym uwalnianiu M2i.

-Dostosowane do potrzeb rozwiązania, które spełniają wymagania hodowców w zakresie bezpiecznych i skutecznych produktów o niskiej zawartości pozostałości lub bez pozostałości, stanowią ważną część biologicznego portfolio firmy Bayer. Połączenie produktów feromonowych M2i z cyfrowymi aplikacjami monitorującymi i istniejącym portfolio produktów biologicznych firmy Bayer umożliwi hodowcom zastosowanie odpowiedniego produktu we właściwym czasie w ramach holistycznego podejścia, które przyniesie korzyści ich działalności — powiedział Jens Hartmann, dyrektor regionalny na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA).

Ważne wsparcie w ochronie

Doświadczenie M2i w ochronie upraw feromonami pozwoliło firmie wykorzystać biomimikrę do opracowania metod zwalczania szkodników poprzez wabienie i łapanie ich lub przerywanie zachowań godowych. Te zintegrowane produkty do zwalczania szkodników zapewniają utrzymanie populacji szkodników na możliwym do opanowania poziomie.

- Feromony stanowią skuteczną i ekonomiczną metodę ochrony roślin, ponieważ są selektywne, nietoksyczne iw naturalny sposób zapobiegają rozwojowi odporności. Opatentowana technologia M2i wykorzystuje innowacyjne urządzenia do aplikacji i niezawodne liniowe uwalnianie, aby wykorzystać potencjał feromonów na polach na całym świecie— powiedział Phillippe Guerret, dyrektor generalny M2i.

Nowe produkty w ofercie

Bayer wprowadził Vynyty Citrus , swój najnowszy biologiczny i feromonowy środek ochrony roślin w 2021 roku. Vynyty Citrus to pierwszy taki produkt na rynku, który zawiera feromony i naturalny złocień w celu zwalczania szkodników owoców cytrusowych. Produkty M2i będą nadal opierać się na linii produktów biologicznych firmy Bayer opartych na feromonach. Oferta tego typu produktów będzie się rozszerzać.