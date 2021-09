Bayer na EEC 2021: Rozwiązania szyte na miarę kluczem do realizacji założeń EZŁ

- My jako firma Bayer dostarczając innowacje pomożemy rolnikom spełniać cele Zielonego Ładu. Będziemy się koncentrować nie tylko na cyfryzacji rolnictwa. Chcemy dostarczać najlepsze odmiany roślin uprawnych oraz innowacyjne produkty z zakresu ochrony roślin – mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Antoine Bernet, Crop Science Country Division Head, Bayer.

Antoine Bernet podczas debaty na EEC 2021 "Zielony Ład w rolnictwie", zwrócił uwagę na ciągłą potrzebę dostarczania innowacji dla rolników, które pomogą im realizować założenia Zielonego Ładu.

Jak tłumaczył wielokrotnie to muszą być konkretne działania czy produkty dostosowane także do lokalnych i regionalnych potrzeb rolnictwa.

- Rolnictwa nie można traktować jako problemu, rolnictwem można rozwiązać wiele kwestii związanych ze zmianami klimatu. Ze względu na rozmiar tej działalności powinniśmy wszyscy iść tą samą drogą. Rolnictwo w Europie jest odpowiedzialne za około 10 proc. emisji gazów cieplarnianych, więc jeśli chcemy sobie poradzić z globalnym wyzwaniem właśnie za pośrednictwem rolnictwa i rozwiązać poszczególne problemy to musimy zadbać o innowacje w każdym gospodarstwie i u każdego rolnika– mówił Antoine Bernet, Crop Science Country Division Head, Bayer.

- Jeżeli mamy podjąć to wyzwanie musimy zrobić to razem zarówno firmy prywatne, jak i sektor publiczny wszyscy muszą podążać w tym samym kierunku, by zapewnić rolnikom dostęp do najlepszych rozwiązań, bez względu na to jak wielkie jest ich gospodarstwo. Trzeba także myśleć o regionalnych potrzebach rolników, bo polskie rolnictwo ma swoją specyfikę. Jeżeli weźmiemy 10 gospodarstw po 10 ha i nie będą one miały dostępu do odpowiedniego systemu aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, to dobre gospodarstwo, które ma 100 ha i wdraża odpowiednie praktyki nie zrekompensuje nam tego – mówił dalej.

Jeśli chodzi o Zielony Ład to firma Bayer stawia sobie konkretne i ambitne cele, które chce spełnić do roku 2030. W zakresie zrównoważonego rozwoju Bayer zobowiązał się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa o 30 proc. do 2030 roku.

Cyfryzacja rolnictwa przyspiesza

Ucyfrowienie jest czymś zupełnie nowym w rolnictwie, ta gałąź jednak bardzo dynamicznie się rozwija. Jak zapewniał na EEC Antoine Bernet, Bayer dostarcza i dalej będzie dostarczać narzędzie cyfrowe. Przykładem jest Climate FieldView, projekt który przyspiesza w Europie i w Polsce. Jest to narzędzie opracowane w USA, które pozwala zbierać i gromadzić szczegółowe dane od rolników. Dzięki ich analizie można dokładnie monitorować wiele czynników produkcji. Na ich podstawie można wywnioskować, które jej sprzyjały, a które ją przyhamowały. -Dzięki temu możemy dawać rolnikom konkretne rekomendacje i na ich podstawie możemy z nimi rozmawiać o wpływie jego działalności na środowisko, a następnie zaproponować mu konkretne sposoby redukcji emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób rolnik będzie realizować założenia Zielonego Ładu i jednocześnie zapewni sobie lepszą rentowność z produkcji rolnej - tłumaczył Antoine Bernet.

Cyfryzacja umożliwia innowacyjność i zrównoważony rozwój - mówił na EEC 2021 Antoine Bernet, Crop Science Country Division Head, Bayer

Jak zaznaczył dalej ważnym krokiem w tym kierunku jest także otwarcie nowej jednostki o nazwie Digital Hub, zlokalizowanej w Warszawie. 400 specjalistów z dzieciny IT będzie pracować nad transformacją cyfrową dla rolników z całego świata.

Jakie są konkretne rozwiązania w Polsce?

Jako przykład podał Antoine Bernet program Forward Farming. To pilotażowy projekt, póki co wdrożony tylko w 7 krajach na świecie, w tym także w Polsce. Bayer Forward Farming to koncepcja wdrażania do praktyki rolniczej zasad zrównoważonego rolnictwa. Gospodarstwa biorące w nim udział zobowiązały się do stosowania najnowszych technologii i najlepszych praktyk, pomagających ograniczać wpływ na środowisko, w tym zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Taka inicjatywa ma także służyć popularyzacji wiedzy w tym zakresie.