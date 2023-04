Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu a także aktualnej Wspólnej Polityki Rolnej wiąże się między innymi z promowaniem zrównoważonego modelu rolnictwa. Jakie innowacje mogą wspomóc rolnika w tej transformacji ? O tym między innymi będzie mówił podczas debaty na EEC 2023 Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia, Bayer Crop Science.

24-26 kwietnia odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach największa impreza biznesowa Europy Centralnej: XV European Economic Congress (EEC) czyli Europejski Kongres Gospodarczy (EKG).

Podczas 3 dni kongresu zostanie przeprowadzonych prawie 170 debat nad gospodarką Europy i jej perspektywami.

Nie zabraknie także aktualnego spojrzenia na branżę rolną, w tym dyskusji na najbardziej palące problemy w rolnictwie.

Jedna z debat jaka będzie miała miejsce na EEC 2023 poświęcona będzie spojrzeniu na rolnictwo pod kątem wdrażanych zasad Europejskiego Zielonego Ładu w ramach obowiązujących przepisów Wspólnej Polityki Rolnej. Ważnym spojrzeniem na te tematy będzie także kontekst bezpieczeństwa żywnościowego.

Zapraszamy do objerzenia:

DEBATA: Zielony Ład w polskim rolnictwie

26 kwietnia 2023

• 09:30-11:00

• Sala konferencyjna 8

• Sesja tłumaczona symultanicznie PL/EN



Rolnictwo zrównoważone, regeneratywne, węglowe

Jednym z prelegentów tej debaty będzie Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia, Bayer Crop Science. Będzie on przekonywał, że firma Bayer od lat jest propagatorem rolnictwa zrównoważonego. W rozwiązaniach z tego kręgu widzi przyszłość także dla polskich gospodarstw rolnych w kontekście obecnie obowiązujących przepisów.

Warto tu zaznaczyć, że promowane we WPR modele rolnictwa są bardzo do siebie zbliżone. Czy mówimy o rolnictwie zrównoważonym, czy węglowym czy też regeneratywnym nie ma tu wyraźnej granicy pomiędzy tymi pojęciami. Mają one jednak wspólny mianownik. Są to konkretne działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko naturalne, umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie zasobów: gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii. Powinny one gwarantować rentowność produkcji rolniczej i zapewniać jej akceptację społeczną.

Firma Bayer od lat hołduje i kibicuje tego typu działaniom. Dostarcza także wiele innowacyjnych rozwiązań z tego zakresu, które docelowo mają wspomagać zrównoważone zarządzanie gospodarstwem. Poprzez konkretne narzędzia czy rozwiązania firma chce wspierać rolników także w okresie transformacji na drodze wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu czy realizacji tu i teraz założeń Wspólnej Polityki Rolnej.

Innowacje wspierające rolnika

Debata na EEC będzie okazją do wyrażenia opinii na temat zmian w rolnictwie. Antoine Bernet na jej początku wygłosi również krótką prezentację, mówiącą o aktualnej strategii firmy w obliczu najważniejszych zmian i zagrożeń z jakimi muszą się zmierzać współcześnie rolnicy. Zaprezentowane zostaną także rozwiązania jakie firma sukcesywnie dostarcza na rynek rolny.

Co można wymienić z bogatego portfolio produktowego firmy Bayer? To przede wszystkim innowacyjne środki ochrony roślin, o bezpiecznym profilu toksykologicznych, które w sposób kompleksowy odpowiadają na najbardziej palące problemy w danych uprawach (np. związane z odpornościami patogenów na dostępne substancje czynne). Są to między innymi: insektycyd: Sivanto Energy czy herbicyd Mateno Duo. To także odmiany gatunków uprawnych dostosowane do uprawy w polskich warunkach gospodarowania.

Bayer chce również bardzo dynamicznie uczestniczyć w biologizacji rolnictwa. W zasobach firmy Bayer jest 125 000 szczepów mikroorganizmów, z którymi firma pracuje, które będą wykorzystywane do tworzenia zupełnie nowych produktów. Także ważnym dla firmy kierunkiem rozwoju jest cyfryzacja rolnictwa. Climate Field View , dzięki któremu można stosować zmienne dawki siewu nasion i nawożenia to przykład rozwiązań z tego zakresu.

W ostatnim czasie Bayer nawiązał także współpracę z firmą Microsoft wprowadzając na rynek globalny nowe rozwiązania dla przemysłu rolno-spożywczego oparte na chmurze. To w przyszłości z pewnością zaowocuje nowymi rozwiązaniami z tego zakresu.

Firma Bayer przedstawiła także w ostatnim czasie nową strategię wodną na Konferencji Wodnej ONZ 2023 w Nowym Jorku i tym samy zobowiązała się do pomocy w rozwiązaniu globalnego kryzysu wodnego.