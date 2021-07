Bayer nagrodzi rolników za ograniczanie emisji dwutlenku węgla

Rusza nowa inicjatywa Bayer - program dekarbonizacji rolnictwa w Europie. Zgodnie z jego założeniami firma Bayer planuje nagrodzić wybranych europejskich rolników za wdrażanie praktyk rolniczych, które pomagają w sekwestracji węgla w glebie, a tym samym zmniejszają jego emisje.







Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu UE, głównym celem programu firmy Bayer jest walka ze zmianą klimatu poprzez ustanowienie na poziomie gospodarstw takich praktyk rolniczych w obszarze emisji dwutlenku węgla, które przyniosą korzyści dla całego łańcucha wartości.

Program rozpoczyna się od współpracy z 27 gospodarstwami z 7 krajów UE i sąsiedzkich: Francji, Hiszpanii, Belgii, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Bayer ogłasza europejską premierę globalnej Inicjatywy Węglowej (Carbon Initiative). Głównym celem jest dekarbonizacja łańcucha wartości żywności, koncentrująca się na działaniach rolników na rzecz bardziej stabilnego i zrównoważonego systemu żywnościowego. Inicjatywa zrzesza rolników i podmioty łańcucha wartości żywności w celu zbadania przyszłych struktur wynagradzania rolników wdrażających nowe praktyki w dziedzinie redukcji emisji dwutlenku węgla, a tym samym przyczyniających się do realizacji celów Komisji Europejskiej w zakresie Zielonego Ładu. Nowy Europejski Program ten stanowi również integralną część zobowiązań Bayer w zakresie zrównoważonego rozwoju, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa o 30 proc. do 2030 roku.

– Nasz program węglowy (Carbon Program) aktywnie przyczynia się do rozwoju rolnictwa w Europie poprzez bezpośrednią współpracę z rolnikami jako producentami podstawowymi, jak również poprzez angażowanie podmiotów obecnych w całym łańcuchu wartości żywności. Współpraca na poziomie całego łańcucha żywności pomoże obniżyć emisyjność europejskiego systemu żywnościowego w sposób korzystny dla rolników, środowiska i konsumentów – podkreśla Lionnel Alexandre, Carbon Business Venture Lead na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Bayer Crop Science.

Na czym polega ten program?

Główną ideą jest nagradzanie rolników za wdrażanie praktyk rolniczych przyjaznych dla klimatu, takich jak uprawy okrywowe, ograniczenie orki, płodozmian i precyzyjne stosowanie azotu – wyjaśnia Lionnel Alexandre. – Działania te pozwalają zmagazynować węgiel w glebie, jednocześnie poprawiając jej stan, odporność i produktywność, jak również ograniczają emisje.

Pomocne narzędzia cyfrowe

Aby wesprzeć te działania, Bayer opracuje narzędzie cyfrowe, które pozwoli rolnikom ubiegać się o nagrody na podstawie dokładnych, zweryfikowanych danych. System ten będzie zgodny z obowiązującymi standardami ochrony danych osobowych, a przy tym niezawodny i łatwy w obsłudze. Cyfrowe rozwiązanie w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRW) opiera się na cyfrowej platformie rolniczej Climate FieldView firmy Bayer.

Kto weźmie udział w programie?

W projekcie bierze udział 27 gospodarstw – ich obszar obejmuje łącznie ok. 500 ha zlokalizowanych na terenie 7 krajów: Francji, Hiszpanii, Belgii, Danii, Niemczech, a także Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Centralnym elementem Europejskiego Programu Węglowego jest praktyka współtworzenia: rolnicy, eksperci Bayer i uczestnicy łańcucha wartości żywności pracują razem w ramach laboratorium rolnictwa węglowego, gdzie mogą wspólnie testować działania i zdobywać wiedzę. Rozmowy z kilkoma przetwórcami żywności i detalistami są w toku. Należy się spodziewać, że przystąpią oni do programu do końca roku.

Po ustaleniu aktualnej, wyjściowej zawartości węgla w gruntach rolników uczestniczących w projekcie rozpocznie się wdrażanie praktyk rolnictwa przyjaznego dla klimatu, takich jak stosowanie roślin okrywowych i ograniczenie uprawy roli. Wdrażanie nowych praktyk będzie stale monitorowane i doskonalone. Wnioski i dalsze spostrzeżenia, uzyskane od uczestniczących w projekcie partnerów z całego łańcucha wartości żywności, będą miały wpływ na przygotowanie precyzyjnego cyfrowego narzędzia MRW. Oczekuje się, że nowe rozwiązanie cyfrowe zostanie udostępnione w ciągu najbliższych trzech lat, natomiast wdrożenie go w ramach Climate FieldView planowane jest w trzecim roku programu.

Europejski start programu

Projekt jest częścią Globalnej Inicjatywy Węglowej firmy Bayer. Została ona zapoczątkowana w USA i Brazylii w lipcu 2020 roku. W tych krajach Bayer jest pierwszym podmiotem z sektora rolnictwa, który oferuje wszystkie niezbędne technologie w dziedzinie nasion, ochrony upraw i rozwiązań cyfrowych, pozwalających na monitorowanie, raportowanie i weryfikację oraz certyfikację zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami.