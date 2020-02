Bayer odkrył zupełnie nową substancję czynną dla herbicydów

Na wczorajszej międzynarodowej telekonferencji Bayer poinformował o zaawansowanych pracach nad nową substancją czynną herbicydu o zupełnie nowym mechanizmie działania. Ma ona być wykorzystywana w celu zwalczenia szerokiego spektrum chwastów i ma mieć zastosowanie w wielu uprawach.

Bayer oficjalnie ogłasza zaawansowane prace nad nową substancją czynną rewolucyjnego herbicydu. Jak twierdzi firma będzie to przełom w zakresie zwalczania chwastów.

- Musimy kształtować rolnictwo z korzyścią dla rolników, konsumentów i naszej planety– powiedział wczoraj podczas briefingu Liam Condon, członek Zarządu Bayer i prezes Crop Science.

- Odkrywanie nowych MOA herbicydów było wyzwaniem dla branży rolniczej, ale ogromna inwestycja Bayera poczyniona w tym zakresie, wiodąca biblioteka związków (molekuł) i zaawansowane możliwości badań umożliwiły dokonania przełomu - powiedziała firma wczoraj dziennikarzom z całego świata podczas popołudniowej telekonferencji.

Cząsteczka jest opracowana. To owoc 10 letniego wysiłku Bayera, wynoszącym 5,6 miliarda dolarów przeznaczonych na badania i rozwój, w celu opracowania nowych sposobów zwalczania chwastów. Rozwiązanie to widnieje na drugim z czterech etapów procesu badawczo-rozwojowego Bayera. Faza 3 obejmuje późny rozwój (badania polowe), a faza 4 to rejestracja produktu lub produktów. Pierwsze herbicydy będą dedykowane dla kukurydzy oraz soi.

Nowa substancja jeszcze nie ma nazwy, wiadomo tylko, że należy do inhibitorów HPPD (grupa 27). W zaawansowanych już testach wykazano, że substancja skutecznie likwiduje chwasty także trudne gatunki jednoliścienne, które okazały się odporne na glifosat - powiedział Bob Reiter, dyrektor ds. badań i rozwoju w dziale Crop Science.

Firma podała także, że pracuje intensywnie w celu zidentyfikowania i opracowania odpowiedniej cechy biotechnologicznej w celu przekazania tolerancji na herbicydy.

Zdaniem firmy substancja ta odegra ważną rolę dla zarządzania odpornością na herbicydy. Umożliwi także podtrzymanie praktyk, które pomagają w ograniczaniu gazów cieplarnianych, gdyż rozwiązanie to będzie miało zastosowanie na szeroką skalę także w technologiach bezorkowych- powiedział Bayer.

Zapytana o dalsze losy glifosatu, firma odpowiedziała, że glifosat „będzie nadal odgrywał ważną rolę w rolnictwie oraz w portfolio Bayera i go nie zastąpi, ale nowa substancja czynna „będzie nową opcją dla producentów”, bardzo ważną, w obliczu rosnącego problemu z odpornością chwastów na herbicydy, w tym na glifosat.