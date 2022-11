Wiedza specjalistyczna, personel i platformy Targenomix będą ważnym elementem realizacji zaangażowania firmy Bayer w projektowanie bezpiecznych i skutecznych cząsteczek, przyszłych środków ochrony roślin. Targenomix będzie elementem nowej platformy biologicznej firmy Bayer.





Targenomix, spin-off Instytutu Molekularnej Fizjologii Roślin im. Maxa Plancka, wniesie wkład w prace badawczo-rozwojowe firmy Bayer w zakresie Crop Science, kontynuując dostarczanie nowatorskich podejść do biologii systemów dla innowacyjnych odkryć w zakresie ochrony upraw - informuje dziś firma Bayer w komunikacie prasowym. Targenomix będzie kontynuował podejście do start-upów jako samodzielny podmiot w całości należący do Bayer.

Targenomix będzie działał na zasadach rynkowych i utrzyma model biznesowy skoncentrowany na elastyczności, dzięki któremu firma będzie nadal prowadzić badania w zakresie ochrony upraw z nastawieniem na start-up - czytamy w komunikacie prasowym.

- Podejście Targenomix okazało się bardzo skuteczne. Dzięki zastosowaniu unikalnej i holistycznej biologii systemów, dzięki podejściu i wykorzystaniu wiodącej wiedzy, opartej na silnych podstawach naukowych wywodzących się z MPI MPP, Targenomix dostarczył wielu nowych celów i sposobów działania dla małych cząsteczek w zwalczaniu chwastów. Ich innowacyjne narzędzia do identyfikacji i selekcji bezpiecznych i zrównoważonych związków uzupełniają naszą opartą na projektowaniu strategię odkrywania ochrony upraw i przyspieszą rozwój nowych produktów, których rolnicy potrzebują, aby sprostać przyszłym wyzwaniom rolnictwa - powiedział dr Robert Reiter, szef działu badań i rozwoju w Bayer’s Crop Science Division.

Połączenie wiodących możliwości firmy Bayer i sprawdzonego systemu ochrony upraw z elastycznym podejściem do rozruchu firmy Targenomix, głęboką technologią multi-omiczną i doświadczeniem w zakresie biologii systemów pozwoli nam wspólnie kontynuować dostarczanie nowatorskich sposobów działania – powiedział dr Sebastian Klie, dyrektor generalny Targenomikx.

Firmy Bayer i Targenomix z powodzeniem współpracują ze sobą od 2014 roku, wraz z odkryciem i opracowaniem pierwszego w branży nowego herbicydu powschodowego działania (MOA) na rzecz zwalczania chwastów. Ta cząsteczka wykazała w badaniach skuteczną kontrolę kluczowych odpornych traw i oczekuje się, że zostanie skomercjalizowana pod koniec tej dekady - podała w komunikacie firma Bayer.